Kaj prinaša novi Dolenjski list

8.8.2024 | 11:15

Četrtek je dan za Dolenjski list, ki vam tudi tokrat v branje ponuja zanimive vsebine.

→ Najemnik nezadovoljen: Vrata se ne zapirajo, pozimi jih zebe. Stanovanjski sklad MO NM odgovarja ...

→ Katere so najbolj priljubljene poletne destinacije Dolenjcev, Posavcev in Belokranjcev? In kje dopustujejo znani iz naših krajev?

→ Poletje in živali - za njih je treba dobro skrbeti!

→ Kako so se naša vina odrezala na tokratnem ocenjevanju v Gornji Radgoni

→ Zapuščen vrt GG Novo mesto je nesprejemljiv

→ Katera ograja razburja Brežičane?

→ Za 100. rojstni dan pa smo čestitali Jožefi Lenart.

Svoj izvod Dolenjskega lista lahko kupite v vseh bolje založenih trgovinah, bencinskih servisih in trafikah. Kupite lahko tudi digitalno različico ali pa se na Dolenjski list naročite in vas bo vsak četrtek pričakal v vašem poštnem nabiralniku.

