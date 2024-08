posavje

Gladina Save se bo zvišala, potrebna previdnost

8.8.2024 | 10:40 | M. K.

HESS prebivalce obvešča o meritvah, ki jih bo izvedel Inštitut za hidravlične raziskave – Hidroinštitut za Nuklearno elektrarno Krško. Spremembe pretoka ob meritvah bodo vplivale na gladino in hitrost reke Save, zlasti dolvodno od HE Brežice, poroča revija Naš stik.

HE Brežice (Foto: HESS)

Meritve temperature in hitrosti vode bodo 9.8. (naknadno je prišlo do spremembe tega datuma, glej na koncu teksta) potekale med 14.00 in predvidoma 18.30 uro. V tem času bodo izvedene spremembe v pretoku vode, da bi zagotovili uspešno izvedbo meritev, ki so ključnega pomena za spremljanje in zagotavljanje optimalnega delovanja elektrarne ter za raziskovanje vplivov na okolje.

V omenjenem obdobju bo izveden dvig pretoka na HE Brežice na približno 250 m³/s. Ta dvig bo trajal približno 90 minut. Posledično bo prišlo do zvišanja gladine reke Save, kar bo vplivalo na vodne pogoje dolvodno od elektrarne. Po doseženem vrhuncu bo pretok postopoma zmanjšan na predhodno vrednost v naslednjih 90 minutah.

Občane in druge deležnike ob reki zaradi sprememb gladine in nihanja nivoja ter pretoka Save pozivajo k povečani previdnosti v času izvajanja meritev, dodaja Naš stik.

Dodano ob 14.30:

Iz HESS so sporočili, da je prišlo do spremembe datuma omenjenih meritev, in sicer se zaradi neustrezne hidrologije (po včerajšnjih padavinah) izvedba za jutri predvidenih meritev temperature in hitrosti vode v pretočni akumulaciji HE Brežice prestavi predvidoma v naslednji teden.

