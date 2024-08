kronika

Tovornjakar po AC s poldrugim promilom; hudo poškodovan otrok

7.8.2024 | 12:40 | M. K.

Policisti PPP Novo mesto so na avtocesti včeraj nekaj po 14. uri na postajališču Starine v smeri proti Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika tovornega vozila s priklopnikom hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da ima 46-letni državljan Hrvaške v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola (1,5 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Tujca bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Hudo poškodovan otrok-kolesar

Prometna nesreča z udeležbo voznika osebnega avtomobila in kolesarja na cesti med Velikimi Brusnicami in Dolenjim Suhadolom se je, kot smo že poročali, zgodila včeraj nekaj pred 18. uro. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren otrok, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 44-letni voznik. Voznik je zapeljal levo, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Huje poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Padec motorista

Okoli 15.30 so policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval ob padcu z motorjem. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Krškega, kjer je 73-letni motorist ob vključevanju na prednostno cesto izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Prehitri na avtocesti

Policisti so na Obrežju včeraj okoli 8. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 187 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 57 km/h. 56-letnemu državljanu Italije so zaradi kršitve izrekli globo.

Motorist ob vozniško dovoljenje

Policisti PP Brežice so poostreno nadzirali voznike motornih koles in na lokalni cesti v naselju Velike Malence ustavili voznika motornega kolesa, ki je v naselju vozil s hitrostjo 88 km/h, ter je ob upoštevanju varnostne razlike merilnika prekoračil s prometnim pravilom dovoljeno hitrost na cesti v naselju za 33 km/h. Ob kontroli sta policista ugotovila, da gre za mladoletnega voznika začetnika, ki je s tem storil prekršek, za katerega je predpisana globa 500 evrov in stranska sankcija sedmih kazenskih točk. Vozniku začetniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izrekli prepoved nadaljnje vožnje, na pristojno okrajno sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog zaradi prekoračitve hitrosti. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se imetniku vozniškega dovoljenja, ki je voznik začetnik, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel ali presegel sedem kazenskih točk v cestnem prometu, ob tem pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Policisti prijeli drzne tatove

Nekaj po polnoči so bili policisti obveščeni o dveh drznih tatvinah iz prodajaln na avtocestnih postajališčih Zaloke in Starine. Na Zalokah sta dva storilca ukradla večjo količino prehrambenih izdelkov, na Starinah pa tobačne izdelke in energijske napitke ter pobegnila z osebnim avtomobilom znamke Audi. OKC je o tatvinah in opisu storilcev nemudoma obvestil policiste na širšem območju in enega izmed storilcev so na počivališču prijeli policisti PPP Novo mesto. Ugotovili so, da gre za mladoletnika iz Ponikev. O njegovem ravnanju so obvestili center za socialno delo in starše, ki so ga po zaključenem postopku prevzeli. Nekaj po 1. uri pa so brežiški policisti v Novi vasi pri Mokricah uspeli izslediti in ustaviti Audi, ki ga je vozila 23-letna sostorilka iz Kerinovega Grma, eden izmed potnikov pa je bil mladoletnik, prav tako iz Ponikev. Med postopkom so še ugotovili, da je 23-letnica vozila neregistriran avtomobil, dva otroka v vozilu pa nista bila zavarovana z ustreznim zadrževalnim sistemom. 23-letnici so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Ukradene predmete so zasegli, o ravnanju mladoletnika obvestili starše, ki so ga prevzeli, in pristojni center za socialno delo. Preiskavo nadaljujejo, zoper predrzne tatove bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Osumljencu zasegli ukradeno hlodovino

Policiste PP Brežice so obvestili o tatvini hrastovega lesa iz gozda na širšem območju Sel pri Dobovi. Ugotovili so, da je storilec med 3. 8. in 6. 8. posekal in ukradel osem hrastovih dreves in oškodoval pet lastnikov gozda. Opravili so ogled in začeli z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja. Med preiskavo so ugotovili, da je tatvine osumljen 42-letni moški. Na območju Spodnjega Starega Grada so zasegli ukradeno hlodovino. Zoper 42-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Tatvine

V Semiču je v ponedeljek zvečer nekdo ukradel neregistriran osebni avtomobil Renault megane črne barve, namenjen za razgradnjo.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Mihovici pa je popoldne nekdo izmaknil sedem solarnih svetilk in lastnika oškodoval za 200 evrov.

Kurjenje odpadkov je prepovedano

Sinoči ob 20. uri so policisti PP Šentjernej posredovali zaradi kurjenja, zadimljenja in motečega smradu na območju Zagrada v občini Škocjan. Ugotovili so identiteto 27-letnega kršitelja, ki je kuril odpadke. Zaradi kršitve uredbe o odpadkih bodo zoper njega podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

Zaradi kurjenja v naravnem okolju, smradu in zadimljenju so šentjernejski policisti nekaj po 22. uri posredovali tudi v naselju Trdinova cesta. Na kraju so izsledili 25-letno kršiteljico, ki je ob bivalnem objektu sežigala odpadke. Ogenj je ob prihodu policistom pogasila, zaradi kršitve pa bodo zoper njo podali predlog za uvedbo postopka pristojnemu prekrškovnemu organu.

Zaradi spora posredovali v Kanižarici

Policiste PP Črnomelj so nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč iz naselja Kanižarica, kjer naj bi prišlo do spora in groženj s pretepom. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da se je 68-letna ženska nedostojno vedla do oškodovanke in ji grozila s pretepom. Zaradi kršitve javnega reda in miru so ji izdali plačilni nalog.

V Brezju predvajanje glasne glasbe

V minuli noči so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. Ugotovili so, da je glasno glasbo preko zvočnika predvajala 52-letna kršiteljica. S kršitvijo je prenehala, policisti pa ji bodo izdali plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Jereslavec, Rakovec, Mihalovec, Čatež ob Savi, Gornji Lenart) včeraj prijeli 45 državljanov Afganistana, 21 Indije, 18 Sirije, 17 Bangladeša, 11 Pakistana, osem Irana, šest državljanov Kitajske in Konga, tri državljane Turčije in Maroka, državljana Šrilanke, Gambije in Gvineje. Na območju PP Črnomelj (Marindol, Preloka, Paunoviči) so prijeli pet državljanov Sirije, štiri iz Maroka in državljana Iraka in na območju PP Sevnica (Sevnica) 11 državljanov Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 86 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 216 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval kolesar, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin ter posredovali zaradi kurjenja v naravnem okolju, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

