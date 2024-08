dolenjska

Ostali brez denarja iz okrevanja

7.8.2024 | 11:45 | M. Žnidaršič

Mirna Peč - V Mirni Peči, kjer že leta posebno pozornost namenjajo oskrbi s pitno vodo, so se lani po dokončanju projekta suhokranjskega vodovoda v svoji občini lotili še projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, v sklopu katerega gradijo manjkajoče dele sekundarnega omrežja. Po njegovi izgradnji bo javni vodovod imelo 96 odstotkov prebivalcev. Vanj so vključili vse odseke na Golobinjeku, ki niso bili predmet suhokranjskega vodovoda, odseke na višinskem območju severnega dela občine (nad Hmeljičem), ki so jim ostali iz preteklosti, vodovod v bodoči stanovanjski soseski Nad Postajo in delno hidravlično izboljšavo vodovoda v ulici Postaja.

Gradnja enega od odsekov vodovoda na Golobinjeku (Foto: A. K.)

Naložba je vredna dobrih 1,9 milijona evrov, iz sredstev za okrevanje na podlagi razpisa za oskrbo območja s pitno vodo z manj kot 10.000 prebivalci pa bi morali dobiti 968.000 evrov. Pogodbo z ministrstvom za naravne vire in prostor so podpisali marca lani, a je, kot pove direktorica, ministrstvo v nadaljnjih postopkih preverjanja ugotovilo, da je mirnopeški vodovodni sistem priključen na sistem oskrbe s pitno vodo Suhe krajine, ki oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev, in ne izpolnjujejo pogoja za črpanje denarja.

V Mirni Peči sofinancirajo individualne priključke na javni vodovod – Po podpisu pogodbe o sofinanciranju gradnje sekundarnih vodov je ministrstvo ugotovilo, da Mirna Peč ni upravičena do denarja – Našli novo možnost sofinanciranja

