Sanirali usad na Vrtnarski poti

7.8.2024 | 09:30 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Mestna občina Krško je zaključila sanacijo usada na Vrtnarski poti v Leskovcu pri Krškem. V sklopu sanacije je bila izdelana projektna dokumentacija in izvedene terenske geotehnične preiskave, ki so omogočile natančno načrtovanje in varno izvedbo del, so sporočili z občine.

Glavni cilj sanacije je bil zaščititi cesto in preprečiti nadaljnje premikanje zemljine, s čimer so zavarovali tudi stanovanjski objekt nad cesto. Za stabilizacijo terena je bila zgrajena kamnita zložba, izdelana iz kamna v betonu, v dolžini približno 30 metrov. Višina kamnite zložbe se prilagaja terenu in dosega do 3,8 metra.

Za učinkovito odvodnjavanje prostih talnih vod so bile vgrajene drenažne cevi s premerom 200 mm, s katerimi so vse vode speljali proti zbirnemu jašku. Na zidu je panelna ograja, s čimer so dodatno poskrbeli za varnost.

Poleg izgradnje zidu so tudi sanirali in prestavili kanalizacijo in vodovod. Uredili so cestišče z ustreznim odvodnjavanjem v dolžini približno 80 metrov.

Celotna vrednost projekta je znašala okoli 115.000 evrov.

