V trku poškodovan kolesar

7.8.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.50 sta pri naselju Dolenji Suhadol, občina Novo mesto, trčila voznik z osebnim avtomobilom in kolesar. V nesreči se je kolesar poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanca.

Sršeni

Ob 19.05 so v Novi vasi pri Mokricah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK, IZVOD 1. GASILNI DOM IN IZVOD 4. PROTI METLIKI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA), na izvodu IZA SPOMENIKA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice – področje Brežice z okolico na območju TP Zakot 1 - nizkonapetostni izvod DR Sušin, Prežihova 10 med 08:00 in 10:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto - Področje Krško mesto pa na območju TP Velika vas - nizkonapetostno omrežje Gorenja vas med 08:00 in 13:00 uro.

