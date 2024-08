dolenjska

S traktorjem nad grobove

6.8.2024 | 19:20 | I. V.

Novo mesto - Zelene površine na novomeškem pokopališču v Srebrničah so letos začeli kositi z ogromno kosilnico oziroma z manjšim traktorjem, s katerim se zapeljejo kar čez grobove, na katerih po košnji ostajajo tudi kolesnice. Prej so grobna polja kosili z navadnimi kosilnicami, travnik okrog grobov pa z malim traktorjem, je povedala občanka, ki se je s svojim problemom pred kratkim obrnila na uredništvo Dolenjskega lista, in dodala, da je nekulturno in zanjo boleče, da gredo s temi širokimi gumami čez grob.

Traktor, s katerim kosijo pokopališče v Srebrničah. (Foto: B. Blaić)

Na njene pripombe in pritožbe se je odzval vodja splošne komunale v Komunali Novo mesto Simon Štukelj. Kaj je povedal?

Pokopališče v Srebrničah kosijo z manjšim traktorjem, tudi grobna polja, ki so jih prej kosili s kosilnicami – Odgovor Komunale: Gre za vozila specialne parkovne tehnike

