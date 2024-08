gospodarstvo

Mali delničarji bi dividende

6.8.2024 | 08:30 | STA

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je na spletni strani Ljubljanske borze objavila dopolnjen dnevni red skupščine, sklicane za 27. avgust, in nasprotni predlog k predlogu enega od sklepov. Delničarji bodo tako konec meseca odločali še o spremembah in dopolnitvah statuta družbe in nasprotnem predlogu Vseslovenskega združenja malih deležnikov (VZMD) o uporabi bilančnega dobička. Medtem ko uprava predlaga, da se celotni bilančni dobiček razporedi v preneseni dobiček družbe, se VZMD zavzema, da se del bilančnega dobička, in sicer 248.511 evrov od skupno 447.103 evrov, uporabi za izplačilo dividend.

Terme Čatež (Foto: arhiv DL)

