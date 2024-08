šport

Namiznoteniški igralci izgubili proti Francozom

6.8.2024 | 07:40 | STA

Pariz - Slovenska namiznoteniška reprezentanca v postavi Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar je izpadla v osmini finala olimpijskega ekipnega turnirja v Parizu. Boljši so bili Francozi, ki so slavili s 3:0 v zmagah.

Slovenska reprezentanca v Parizu (Šmarječan Peter Hribar prvi z leve) (Foto: NTZS)

Prvo točko sta Francozom priborila Simon Gauzy in Alexis Lebrun v dvojicah, potem ko sta s 3:0 v nizih ugnala navezo Kožul/Hribar.

V drugem dvoboju je Jorgić (18. na lestvici ITTF) vodil z 2:1 v nizih proti 17-letnemu Felixu Lebrunu (5.), a je nato dobitnik bronaste kolajne s posamičnega turnirja obrnil potek dvoboja in dobil zadnja dva niza na veselje bučnega domačega občinstva v pariški južni Areni 4.

Tudi tretji dvoboj je dobila Francija, potem ko je Alexis Lebrun s 3:1 v nizih ugnal Kožula (126.), ki je sicer izenačil na 1:1 v nizih, a nato ni bil kos vse bolj razpoloženemu 16. igralcu sveta.

Slovenski namiznoteniški igralci so posledično končali tekmovanja na OI. Jorgić in Kožul sta pretekli teden igrala na posamičnem turnirju. Hrastničan Jorgić je po dveh zmagah nato izgubil v osmini finala, medtem ko je Logatčan Kožul po presenetljivi zmagi v prvem nastope sklenil v drugem krogu.

* Ekipno, osmina finala:

SLOVENIJA - FRANCIJA 0:3

Kožul/Hribar - Gauzy/A. Lebrun 0:3 (-9, -7, -7)

Darko Jorgić - Felix Lebrun 2:3 (-8, 8, 5, -4, -9)

Deni Kožul - Alexis Lebrun 1:3 (-8, 6, -4, -5)

‹ nazaj