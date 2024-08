družabno

Nace Junkar jih je presenetil

6.8.2024 | 09:40 | Renata Mikec

Naš Dolenjec, pevec Nace Junkar, se je nedavno ob vrnitvi v svojo Kostanjevico na Krki ustavil v Pivnici pri Jerebovih na Gornji Prekopi. Zaklepetal se je z gosti, med katerimi so bili ob pozni uri predvsem domačini, s katerimi tudi sicer prijateljuje. Povabili so ga na žegnanje ob kapelici Karmelske Matere Božje. Nace je povabilo z veseljem sprejel. Ko je kasneje doma premišljeval, je sklenil, da jim bo pripravil presenečenje. S kostanjeviškim župnikom Jožetom Miklavčičem sta se dogovorila in po maši je po Gornji Prekopi zadonela slovita Schubertova Ave Maria, ki jo je Nace priredil za Karmelsko Marijo.

