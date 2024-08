kronika

Trčil, odpeljal, se vrnil in napihal; grozili ribiškemu čuvaju

5.8.2024 | 13:25 | M. K.

V soboto nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v okolici Šentjerneja. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila Audi Q5 vozil iz smeri Stare vasi proti Šentjerneju. Zaradi vožnje po levi strani vozišča je izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 72-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Po trčenju je povzročitelj nesreče nadaljeval z vožnjo, potem pa s poškodovanim vozilom obstal in peš odšel s kraja. 36-letni voznik se je kasneje sam vrnil na kraj in policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola (dobra dva promila). Lažje poškodovano voznico in potnika iz njenega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti odvzeli vozniško dovoljenje in nadaljujejo preiskavo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Odklonila preizkus, otroci nepripeti

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki v soboto okoli 16. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico clia. Med postopkom so ugotovili, da gre za 25-letno kršiteljico, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so ji odredili preizkus, vendar ga je odklonila. V neregistriranem avtomobilu je prevažala otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih za omenjene kršitve določajo globo v višini 1.920 evrov.

Prehitri

Policisti so v petek nekaj pred 10. uro na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 194 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 64 km/h. 25-letnemu državljanu Nemčije so zaradi kršitve izrekli globo.

Istega dne ob 9.30 so na Obrežju kontrolirali voznika Škode karoq. 25-letni državljan Srbije je vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h. Izrekli so mu globo.

Včeraj okoli 10.30 uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Cupra italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 52 km/h. 60-letnemu državljanu Italije so izrekli globo.

Včeraj nekaj pred 16. uro pa so na Obrežju kontrolirali voznika Audija Q5 nemških registrskih oznak. 58-letnemu državljanu Srbije, ki je prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 51 km/h, so prav tako izrekli globo.

Prijeli predrzne tatove

V petek nekaj po 22. uri so bili policisti obveščeni o drzni tatvini iz prodajalne na enem izmed avtocestnih postajališč. V prodajalno naj bi vstopili osumljenci, ki so s prodajnih polic izmaknili več izdelkov in pobegnili z osebnim avtomobilom. O tatvini je OKC takoj seznanil policiste na terenu in policisti PP Krško so v Veliki Dolini ustavili osebni avtomobil s šestimi osumljenci z območja Škocjana, Ponikev, Brezja in Brestanice. Zasegli so jim ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. O kaznivem dejanju treh mladoletnikov, 45-letnice, 26-letnice in 22-letnika bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je na Glavnem trgu v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal, pregledal prostore in ukradel denar. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo preiskavo.

V Čužnji vasi na območju PP Trebnje je med 27. 7. in 4. 8. nekdo skozi vrata balkona vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 300 evrov škode.

Med 31. 7. in 4. 8. je v Dolenjem Polju na območju PP Dolenjske Toplice neznanec vlomil v gospodarski objekt in izmaknil kotel za žganjekuho. Latnik ocenjuje, da je oškodovan za 200 evrov.

Na parkirnem prostoru v Mirni Peči je med 29. 7. in 2. 8. nekdo vlomil v osebni avtomobil. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Tolstem Vrhu na območju Šentjerneja je med 31. 7. in 2. 8. neznanec vlomil v počitniško hišo. Prav tako ni ničesar ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na Prežihovi ulici v Brežicah je med 24. 7. in 2. 8. nekdo vlomil v kletne prostore stanovanjskega bloka in odnesel motorno žago.

V Gorenji vasi pri Šmarjeti je med 19. 7. in 2. 8. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na soboto je v Krškem nekdo vlomil v prostore podjetja in ukradel prenosno blagajno. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je med 1. 8. in 3. 8. neznanec poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

V kraju Rodine na območju Črnomlja je med 27. 7. in 3. 8. nekdo vlomil v zidanico in odnesel več pločevink s pijačo, posodo z gorivom in električne vodnike.

V Birčni vasi je v soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel je lovsko puško in naboje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Malem Gabru na območju PP Trebnje je v soboto neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru Šumeči Potok v Gabrju je v soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil, z vlomom je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

V Škrjančah pri Novem mestu pa je prav tako v soboto neznanec skozi delno odprto okno osebnega avtomobila segel v notranjost in ukradel mobilni telefon in denarnico z dokumenti, bančno kartico in gotovino.

Grozili ribiškemu čuvaju

Policisti PP Novo mesto so sinoči posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na obrežju reke Krke v Novem mestu, kjer naj bi osebe grozile ribiškemu čuvaju. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je ribiški čuvaj opravljal naloge iz svoje pristojnosti in pri osebah, ki so lovile ribe, preverjal veljavnost ribiške karte. Neznanci v postopku niso sodelovali, grozili naj bi mu z uporabo solzivca in pobegnili s kraja. Policisti so ugotovili identiteto kršiteljev in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper kršitelje bodo ustrezno ukrepali.

Posredovali zaradi pretepov

Policisti PP Krško so bili v petek nekaj pred 17. uro obveščeni, da naj bi se pred stanovanjskim blokom na območju Senovega pretepali dve osebi. Ugotovili so, da je prišlo do spora in pretepa med mladoletnikom in 23-letnikom. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo 23-letniku izdali plačilni nalog, zoper mladoletnika pa na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brežiški policisti so v noči na nedeljo posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Bračni vasi. Tam je 27-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, razbijal v stanovanjski hiši, žalil je svojo partnerko in jo fizično napadel. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

V isti noči so policisti PP Metlika posredovali zaradi nasilnega vedenja mladoletnika v naselju Svržaki. 17-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, se je sprl s svojci, jih žalil in spodbujal k pretepu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Policisti so med 26. 7. in 29. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Kapele, Slovenska vas, Brezje pri Veliki Dolini, Nova vas pri Mokricah, Cerklje ob Krki, Cirnik) prijeli 249 državljanov Sirije, 153 Afganistana, 36 Egipta, 14 Turčije, deset Indije, osem državljanov Palestine in Bangladeša, sedem državljanov Kitajske, Pakistana, Maroka, Iraka in Indije, šest državljanov Šrilanke, pet Konga, tri iz Burundija in po enega državljana Libije, Nepala, Gvineje, Angole, Somalije, Kube, Jemna in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Preloka, Stara Lipa, Vinica) so prijeli 22 državljanov Afganistana, 20 Maroka, štiri Palestine, tri Alžirije, državljana Sirije, Egipta in Slonokoščene obale. Na območju PP Metlika (Drašiči, Krmačina) so prijeli deset državljanov Turčije in tri iz Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 2. 8. in 5. 8. posredovali v 271 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 743 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 30 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila sedmim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 31. kršitev javnega reda in miru in dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

