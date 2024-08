O čem bi govorili, če bi imeli možnost spregovoriti na TED odru? Bi si upali?

5.8.2024 | 12:30 | Suzana Perman

Imate zgodbo, idejo ali znanje, ki bi ga radi delili s širšo javnostjo? Sem prepričana, da vsak izmed nas nosi v sebi nekaj poučnega ali navdihujočega, s čimer lahko marsikomu pomaga ali celo spremeni svet. In morda se mnogi tega niti ne zavedate. Hudič je tudi v tem, da je velika večina dobrih zgodb in idej za vselej skritih v posameznikih, ker jih ne znajo ubesediti in povedati na jasen in privlačen način.

Javno nastopanje s Suzano Perman (Fotografije: osebni arhiv)

To so med drugim skrivnosti TED govorov, ki veljajo za zlati standard javnega nastopanja, in jim vsako leto prisluhne na milijone ljudi po vsem vsetu. TED odre si delijo najprepričljivejši posamezniki, med bolj znanimi so Bill Gates, Elizabeth Gilbert, Al Gore, Stephen Hawking, Elon Musk, Jeff Bezos, Jamie Oliver, Tony Robbins. Zakaj so tako zanimivi?

KAJ JE SKRITA FORMULA SKORAJ BREZPOGOJNE PREPRIČLJIVOSTI?

Žal vas moram razočarati. TED formula za odličen govor, ki bi jo lahko aplicirali na vse ideje ali govornike namreč ne obstaja. Obstajajo le smernice in zlati nasveti, ki močno povečajo verjetnost, da vaš govor doseže svoj maksimalni potencial.

Danes se vse okoli nas bori za pozornost. Sami vidite pri katerih objavah se ustavite, do katerih imate potrpljenje največ kakih 8 sekund preden podrsate ali poklikate naprej, katere dejansko pogledate in prebrete in katere zlahka povsem ignorirate.

Če izpustim privlačne humorne objave, so najbolj brane in gledane vsebine nedvomno tiste, ki so nekoliko ekstravagantne, torej drugačne od pričakovanih, ki ne dišijo po poceni reklami, vključujejo pa novosti, sprožanje čustev in pogosto vsebujejo osebne, avtentične zgodbe.

Ljudje smo v vsakodnevni poplavi informacij (razumljivo, da se zaščitimo) precej egoistično ali fokusno naravnani in se zares ustavimo šele pri govoru ali tipkani besedi le takrat, kadar nam daje občutek, da je za nas osebno pomembno, da nečemu prisluhnemo, sledimo.

INFORMACIJE GOVORIJO, ZGODBE PREPRIČAJO

Kot dolgoletna radijska in televizijska novinarka, urednica in voditeljica informativnih oddaj, se še predobro zavedam, da zgolj nova informacija še zdaleč ni dovolj močno sidro, da pritegne pozornost slehernega, kaj šele, da jo obdrži. Ves čas sem se skupaj s kolegi borila za pozornost občinstva skozi umetnost pisanja, pripovedovanja in govorjene dostave. In kar sem se med drugim naučila je, da nedvomno pritegne pripovedovanje osebnih zgodb, t. i. (angl.) storytelling, ki z uvidi v zasebne svetove sproža čustva in nam po prebranem ali slišanem lahko v mislih ostane še dneve, mesece in celo leta. To je tudi veščina, ki jo že leta učim na številnih tečajih in delavnicah retorike. In vedno slišim izgovore, ki se vselej izkažejo za neresnične: »Jaz nimam zanimivih osebnih zgodb«.

ZAKAJ ZAČETI Z »ZAKAJ«?

Simon Sinek, eden najbolj uspešnih TED govorcev, ki svetuje vodjem in organizacijam po vsem svetu (njegov govor, ki si je ogledalo preko 11 milijonov ljudi), je zelo jasno povedal ­»start with why«, torej začni z zakaj.

https://youtu.be/u4ZoJKF_VuA?si=8oXbNLavjQPTf9dU

Uspešni posamezniki in organizacije pri komuniciranju z javnostjo najprej povedo, zakaj nekaj počnejo, šele nato kaj in kako. »Zakaj« nagovarja čustva in prepričanja ljudi, kar ustvarja močno čustveno povezavo. Ljudje ne verjamejo idejam in ne kupujejo izdelkov ali storitev samo zaradi njihovih funkcij, temveč zaradi vrednot in prepričanj, ki jih posameznik ali podjetje predstavlja. Ko začneš z "zakaj", jasno komuniciraš svoj namen, vrednote in prepričanja, kar vodi do večje povezanosti, zvestobe in uspeha. To je bistveno za razlikovanje od konkurence in za ustvarjanje trajnega vpliva.

POVEŽITE SE Z OBČINSTVOM

Če boste v svoje govore, besedila, nastope, vključili avtentične osebne zgodbe in jasno odgovorili zakaj naj bi bilo pomembno, da vam prisluhnemo, boste na sodobnih odrih, kamor sodijo tudi družbena omrežja in mediji, mnogo bliže pridobivanju in predvsem ohranjanju pozornosti občinstva. Ker se boste na tak način lažje povezali z občinstvom.

Ker septembra letos pripravljam BREZPLAČNI 3-dnevni online tečaj »IZ POVPREČJA V OSPREDJE«, bom vesela vaših vprašanj, predlogov za kurikulum, vaših izzivov s katerimi se soočate v javni komunikaciji, tako pri predstavitvah, intervjujih, na družbenih omrežjih, v medijih, saj mi je pomembno, da moj prvi brezplačni online tečaj neposredno odgovarja in pomaga vašim trenutnim izzivom, da vas usmerja in daje predloge ter rešitve vašim realnim stiskam v javni komunikaciji. Pomislite, vas hromi samo trema ali še kaj drugega? Ne znate biti avtentični? Niste dovolj karizmatični ali retorično spretni? Morda ne znate pripovedovati s pomočjo zgodb? Nimate idej za dovolj privlačne naslove ali videje? Napišite mi prosim vaše stiske, vprašanja in predloge v komentar pod članek in mi pomagajte, da bo brezplačni tečaj res uporaben, namenjen realnim izzivom. Vaše predloge mi lahko tudi napišete v zasebno sporočilo na Facebooku, Instagramu ali LinkedInu.

Če vas zanima udeležba na 3-dnevnem brezplačnem online tečaju IZ POVPREČJA V OSPREDJE, pa bom na svojih omenjenih profilih kmalu objavila kdaj in kje se lahko prijavite, zato prijazno vabljeni k spremljanju.

KAKO NA SODOBNIH ODRIH DOSEČI MAKSIMALNO POZORNOST, PREPRIČLJIVOST, ZANIMIVOST IN ZAPOMNLJIVOST?

Letos aktivno sodelujem v prostovoljnem Društvu TEDxLjubljana, ki je vodilna TEDx organizacija v Sloveniji,vsako leto pa z licenco TED-a pripravlja neodvisno organiziran dogodek. V govorniški ekipi seciramo in pilimo govore skrbno izbranih slovenskih govorcev, ter nato vsakega s svojo idejo vredno širjenja, mojstrsko opolnomočimo z vsemi retoričnimi tudi neverbalnimi veščinami, da bodo na velikem odru, kot vsako leto pritegnili in navdušili občinstvo, ki navadno zapolni dvorano do zadnjega kotička. Letošnji osrednji dogodek TEDxLjubljana, bo navduševal 22. novembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega Doma v Ljubljani. Če pohitite, si morda lahko še vedno priskrbite »early bird vstopnico«.

Za več o dogodku klikni na https://www.tedxljubljana.com/dogodek

Trikov in veščin, s katerimi postanete bolj prepričljivi, zanimivi, slišani, je precej, vsak pa se odloči, katero pot bo izbral. Veliko ljudi, tudi podjetij, izgublja ogromno časa in energije z istimi komunikacijskimi prijemi, ki ne delujejo najbolje. Že Albert Einstein je dejal, "Norost je delati isto stvar vedno znova in pričakovati drugačne rezultate."

POVABILO V BREZPLAČNI ONLINE TEČAJ

Pomislite sami, ali so vaše ideje in zgodbe dovolj slišane. So vaši izdelki ali storitve ustrezno predstavljeni?

Zapomnite si, ideje so valuta 21. stoletja. Danes že vsak javno uporablja svoj glas. Zakaj bi bil vaš preslišan?

