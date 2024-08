kultura

Dvorski likovni dnevi bodo združili umetnike v ustvarjanju

5.8.2024 | 10:40 | M. K.

Dvor - Na domačiji Rezelj v Dvoru pri Žužemberku se danes začenjajo 13. Dvorski likovni dnevi. Tudi letos na domačijo Rezelj prihaja ustvarjalno vitalna ter zanimiva in raznolika likovna ekipa 14 ustvarjalcev: slikarke in slikarji, kipar in fotograf. Pomemben segment ponovno predstavljajo tuji avtorji, ki letos prihajajo iz Italije in Poljske.

Likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn (Foto: arhiv DL)

Kot je zapisala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka ter strokovna spremljevalka srečanja Anamarija Stibilj Šajn, se tradicija Dvorskih likovnih dnevov utrjuje in njihov pomen raste. Delovno srečanje likovnih ustvarjalcev predstavlja nadaljevanje tradicije, vsako leto sveže izbrani avtorji pa tok in pretok sodobne likovne umetnosti v mednarodnem prostoru.

V letih delovanja so Dvorski likovni dnevi oziroma Rezljevi gostili številne likovne umetnike in v letošnjem letu seznam dosega magično število sto.

Dvorski likovni dnevi so za avtorje, ki po večini ustvarjajo v intimi svojega ateljeja, prijetna popestritev in nova, dodatna ustvarjalna spodbuda. V tematsko neomejenem srečanju se pogosto reflektirajo naravno okolje, slikovita atmosferska stanja ter kulturne znamenitosti in zanimivostih kraja in širšega področja.

Po besedah Anamarije Stibilj Šajn bo nedvomno letos ustvarjalno obzorje dvorskih likovnih umetnikov na široko odprlo različne avtorske interpretativne stile, načine, pristope in tehnike likovne realizacije. Čas intenzivnega dela v družbi s kolegi bo omogočal poglabljanje misli in izostreno fokusiranje na ustvarjalna dejanja.

Letošnjih Dvorskih likovni dnevov se udeležujejo iz Slovenije Draga Davitkova Erič, Milan Erič, Milena Gregorčič, Rado Jerič, Lara Ješe, Barbara Kastelic, Alojz Konec, Brane Širca, Janez Štros in fotograf Otton Zajec, iz Italije Pippa Altomare, Pavel Hrovatin in Federica Ricca ter s Poljske Joanna Zajac Slapničar.

Avtorji se bodo na Dvoru zbrali dopoldne, po skupnem kosilu se začne ustvarjanje. V petek bo pod kozolcem na Rezljevi domačiji postavljena razstava; med 17. in 21. uro bo možen ogled, ki bo vključeval srečanje in druženje s sodelujočimi avtorji. Za strokovno oceno in spremstvo po razstavi bo poskrbela Anamarija Stibilj Šajn, izšel bo tudi katalog.

Likovna dela, ki nastajajo na Dvorskih likovnih dnevih, ostajajo v kraju, saj so prezentirana v Galeriji DLD. Ta v središču Dvora deluje že sedmo leto in v njej so razstavljena dela vseh do sedaj sodelujočih likovnih ustvarjalcev.

‹ nazaj