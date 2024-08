novice

TOP 5 na dolenjskilist.si: o stoletnici, avtu v potoku in naslednikih Laboda

5.8.2024 | 11:30 | Ajda Vesel

Kaj ste v preteklem tednu dni najpogosteje brali na naši spletni strani?

Pepca, vse najboljše za 100. rojstni dan!

Jožefa Lenart iz Smolenje vasi, ki tretje leto domuje v Domu starejših občanov Novo mesto, je upihnila 100. Svečko na rojstnodnevni torti. Čestitke z vseh koncev so deževali ves dan in prav je tako. Res, da se starost Slovencev zadnje obdobje močno zvišuje, a dočakati tako častitljivo starost ni kar tako. Predvsem še tako čil in zadovoljen, kot je Pepca!

Jožefa Lenart (Foto: Arhiv DL)

24-letnica z avtom v potok; v Škocjanu ukradla viski in žalila prodajalko

24-letnica je vozila iz Sevnice in na Drožanjski cesti zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila v potok. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča. (Foto: Arhiv DL)

Kmalu bo angleška zdravnica

Ime Lucija Ana Kovačič iz Spodnjih Dul pri Krškem med drugim najdete med deseterico zlatih maturantov Gimnazije Brežice leta 2017. Osnovno šolo je sicer obiskovala v Leskovcu pri Krškem, trenutno pa je na Škotskem, kjer študira medicino na Univerzi v Edinburgu.

Ana Kovačič (Foto: Arhiv DL)

Ustavili so jo še tretjič v nekaj urah; z 2,6 promila alkohola v treznilnico

Policisti PP Črnomelj so v Črnomlju kontrolirali voznico osebnega avtomobila ter ugotovili, da gre za 62-letno kršiteljico, kateri so zaradi vožnje pod vplivom alkohola že dan prej odvzeli tako vozniško dovoljenje kot avto in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Policisti so v dveh dneh trikrat ustavili 62-letnico. (Foto: Arhiv DL)

Namesto Laboda stanovanja, šola …

Veliko sprememb bo doživelo širše območje nekdanje tekstilne tovarne Labod v Ločni, ki ga omejujejo ločensko pokopališče na zahodu, Seidlova cesta na jugu in Andrijaničeva cesta na vzhodu. Danes so tam Gasilsko-reševalni center, vrtec Labod, trgovina Labod, razpadajoči prostori nekdanje tovarne Labod, tri enodružinske stanovanjske hiše in manjši stanovanjski blok.

(Foto: Arhiv DL)

