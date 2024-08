Kaj poleti radi beremo?

kultura

5.8.2024 | 11:30 | Ajda Vesel

Novo mesto, Brežice, Metlika, Kočevje - Poleti knjižnice lepo obiskane – Najpogosteje si odrasli bralci izposojajo ljubezenske in kriminalne romane – Otroci berejo detektivke, stripe in fantazijske romane.

Mnogi proste poletne dni preživijo z nepogrešljivo prijateljico, knjigo. V novomeški Knjižnici Mirana Jarca vsako leto opažajo porast branja. Trenutno bralci radi berejo lahkotno literaturo, predvsem kriminalke avtorjev Jeana-Luca Bannaleca, Karen McManus in Jonasa Ragnarja, med ljubezenskimi romani pa so priljubljena dela avtoric Coleen Hoover in Lucy Coleman. Od slovenskih avtorjev kriminalk bralci najpogosteje posegajo po knjigah Estonia (A. Demšar) in Oj, Triglav, moj dom (T. Golob). Med mladimi so najpogosteje izposojene knjige avtorja Davida Walliamsa, sicer pa mladi bralci poleti najraje posegajo po detektivkah, stripih in fantazijskih romanih.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto beleži porast poletnih bralcev. (Foto: A. V.)

V knjižnici Metlika so na oddelku za mladino najbolj brane knjige Tajno društvo PGC (I. Ingolič), Krtek in zelena zvezda (H. Doskočilova) in Pasji mož: Gospodar bolh (D. Pilkey). Na oddelku za odrasle pa so najbolj brane knjige Estonia (A. Demšar), Rdeča kapica (I. Svetek) in Življenje v sivi coni (D. Zupančič).

Brežiški bralci si na oddelku za otroke in mladino najraje izposojajo zbirko kratke proze Brina brihta (S. Rippipn), slikanico Pekarna Mišmaš (S. Makarovič) ter slikanico Bobek in barčica (A. Štefan), medtem ko na oddelku za odrasle največ pozornosti vzbujajo knjige Belo se pere na devetdeset (B. Žakelj), Gretih greh (U. Klakočar Zupančič) in Bela Masajka (C. Hofmann). Iz knjižnice Brežice so sporočili še, da so največ rezervacij oziroma povpraševanja poleti zabeležili za knjigo kirurga Uroša Ahčana Skalpel, roman Učiteljica (F. McFadden) in priročnik Naslednji korak: pot do boljšega življenja (R. Čož).

Odrasli si najpogosteje izposojajo ljubezenske in kriminalne romane. (Foto: A. V.)

V knjižnici Kočevje si bralci najraje izposojajo ljubezenske, družbene in kriminalne romane, izposojajo si tudi knjige za samopomoč. Najbolj brane knjige na oddelku za odrasle so Izkrivljena ljubezen (A. Huang), Avgusta se vidiva (G. Garcia Marquez) in Cimra po ameriško (E. Armas), medtem ko so na oddelku za otroke najbolj brane knjige Superdeževnik in druge slikanice dvojice Donaldson/Scheffler, Gusar Berto (I. Schubert) in Mavrična ribica (M. Pfister). V Kočevju je med mladinskimi romani največ zanimanja za knjige Gremo mi v tri krasne (N. Konc Lorenzutti), Avtobus ob treh (N. Konc Lorenzutti) in Okrutni princ (H. Black).

