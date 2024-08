posavje

FOTO: Ob stoletnici blagoslov novega gasilskega vozila

4.8.2024 | 20:30 | Besedilo in fotografije: Dragana Stanković

Boštanj - Letošnje leto je za Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Boštanj še posebej slovesno, saj praznujejo 100 let organiziranega gasilstva v kraju. Častitljivi jubilej so obeležili v petek s slavnostno sejo ter včeraj popoldne s slovesno gasilsko povorko, prevzemom in blagoslovom novega gasilskega vozila ter večerno zabavo.

Novo vozilo za gašenje gozdnih požarov.

»V letu 1924 so naši predhodniki ustanovili prvo gasilsko četo v kraju. S skromnimi sredstvi so zgradili gasilski dom in kupili osnovno opremo. Z razvojem kraja pa se je tudi naše društvo krepilo, tako na področju članstva kot tudi gasilske opreme,« je v slavnostnem nagovoru dejal predsednik PGD Boštanj Mirko Hribar. Prelomno obdobje v času nekdanje skupne države je bilo, ko je gasilstvo v Boštanju dobilo stalen vir financiranja preko samoupravnih interesnih skupnosti. »Takrat smo z zbiralno akcijo in ob pomoči naše krajevne skupnosti kupili prvi gasilski kombi in motorno brizgalno,« je del zgodovine društva orisal Hribar.

Mirko Hribar, predsednik PGD Boštanj

To je dalo nov zagon gasilstvu v Boštanju in društvu, ki se je številčno okrepilo v vseh starostnih skupinah. »Člani našega društva so se skozi vsa leta neomajno borili s požari, poplavami in nudili pomoč v prometnih nesrečah ter s svojimi dejanji podpirali vaško skupnost v najtežjih trenutkih,« je dejal Hribar in poudaril, da se lahko v društvu s ponosom ozrejo na prehojeno stoletno pot. Danes imajo lepo urejen gasilski dom z veliko učilnico, prizidkom in garažo tako za opremo kot za gasilsko vozilo za prevoz moštva, vozilo za gašenje gozdnih požarov ter gasilsko vozilo s cisterno kapacitete 5000 litrov.

Boštanjsko društvo šteje okoli 300 članov, od najmlajših do veteranov, aktivnih članov je okoli 50, opreme pa imajo za 25 članov. Včeraj so prevzeli tudi novo vozilo za gašenje gozdnih požarov, stari pa bo romal v roke enega od sosednjih gasilskih društev. Po Hribarjevih besedah imajo v načrtu tudi menjavo vozila za prevoz moštva kot tudi cisterne.

Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, je med drugim pohvalil boštanjsko društvo, da dobro skrbi za podmladek, kar je bilo videti tudi v mimohodu članov društva, v katerem je bilo poleg veteranov in članov tudi lepo število pionirjev in mladincev. Društvu je ob stoletnici podelil tudi odlikovanje za posebne zasluge. Sevniški župan Srečko Ocvirk pa je izpostavil gasilce kot najmočnejši člen v sistemu zaščite in reševanja ter trdno povezanost v okviru lokalne in krajevne skupnosti, občine, sistema Civilne zaščite.

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik je boštanjskemu društvu za 100 let delovanja podelil visoko gasilsko odlikovanje.

Boštanjsko društvo je takoj za sevniškim drugo največje v Gasilski zvezi Sevnica. Lani so zabeležili osemnajst intervencij, medtem ko je bilo po Hribarjevih besedah vseh izvozov za kakšna manjša posredovanja še bistveno več. Predlani so pomagali tudi na Krasu pri gašenju strahotnega požara, lani pa po poplavah v Savinjski dolini.

‹ nazaj