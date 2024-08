družabno

V Parizu tudi Anja Hlača Ferjančič

4.8.2024 | 19:00 | Renata Mikec

Novomeščanka Anja Hlača Ferjančič, zaposlena na RTV Slovenija, v radijski ekipi spremlja dogajanje na olimpijskih igrah v Parizu. Njena prva ljubezen je odbojka in prav ta je te dni v ospredju njene pozornosti, saj slovenska moška reprezentanca prvič tekmuje na olimpijskem turnirju in ima zelo velika pričakovanja. Novinarka, ki tekoče govori nemško in angleško, vodi tudi radijski program iz terenskega studia Vala 202. »Tokrat imamo prvič terenski studio na prizorišču iger, in to v parku La Villette, tako da smo zelo navdušeni in ponosni, na terenu pa črpamo vse pomembne informacije in se trudimo, da smo hitri in aktualni,« je povedala za našo rubriko.

