Krka in Kolpa primerni

4.8.2024 | 13:30 | D. S.

Vsi odvzeti vzorci kažejo na odlično kakovost kopalnih voda v Krki in Kolpi – Kljub temu previdnost ne bo odveč

Reki Krka in Kolpa sta na vseh trinajstih krajih, kjer je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) 1. in 18. julija odvzel vzorce kopalne vode, primerni za kopanje. Vzorčenje so opravili na območjih, na katerih se ljudje pogosto kopajo in ki niso vključena v projekt državnega monitoringa kakovosti kopalnih voda, so zapisali v NLZOH.

V Krki se lahko kopate na več mestih, Kostanjevica je med najbolj priljubljenimi. (Foto: arhiv DL; B.B.)

V času odvzema vzorcev je bil vodostaj rek normalen, temperature zraka značilne za to letno obdobje, temperature vode pa od 15,9 stopinje (v Soteski) do 26,1 stopinje Celzija (pri Velikih Malencah). Vzorce na Krki so odvzeli nad jezom v Soteski, na Brodu, Loki, v Mačkovcu, pri Termotehniki, na Dobravi, v Kostanjevici, Karičah, Brodu pri Podbočju nad mostom, Cerkljah ob Krki, Velikih Malencah in pri ŠRC Grič, na Kolpi pa v kampu v Križevski vasi in v Božakovem.

Metode vzorčenja in analize so bile opravljene po istih standardih kot pri državnem monitoringu. Tako so poleg temperature vode, vrednosti pH, senzoričnega pregleda, nasičenosti s kisikom opravili tudi mikrobiološke preiskave, pri katerih so določali najverjetnejše število bakterij E. coli in intestinalnih enterokokov, ter fizikalno-kemijske analize, kjer so preverjali prisotnost amonija, nitratov, fosfatov, mineralnih olj in podobno. Analize so pokazale, da so bili vzorci brez vonja, bistri, prosojni, brez posebnosti, kar pomeni, da sta obe reki na vseh odvzemnih mestih primerni za kopanje. Kljub temu opozarjajo, da voda iz rek ni primerna za pitje in pripravo hrane, med kopanjem naj se izogibamo požiranju vode, po kopanju pa priporočajo prhanje.

