dolenjska

Kolesarski poligon

3.8.2024 | 18:00 | R. N.

Mokronog - Občina Mokronog - Trebelno za osnovno šolo v Mokronogu gradi kolesarski poligon. V prejšnjem tednu so progo asfaltirali, v prihodnjih dneh sledita še utrditev in zatravitev brežin. Predvidevajo, da ga bodo v kratkem predali v uporabo. Župan Franc Glušič je prepričan, da bodo mladi in vsi, ki radi kolesarijo, t. i. pumptrack z veseljem uporabljali. Naložba je stala 50.000 evrov, od tega so polovico dobili na razpisu Fundacije za šport. »Že na začetku smo imeli gradbeno dovoljenje za ta projekt, zagotovljen je bil tudi denar v proračunu, vendar smo kar dolgo čakali na rezultate razpisa, sicer bi se gradnje kolesarskega poligona lotili že prej,« je še povedal župan.

