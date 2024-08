bela krajina

Kampi ob koncih tedna polno zasedeni

3.8.2024 | 15:00 | M. Glavonjić

Srednji Radenci, Vinica, Križevska vas - Reka Kolpa je vzdolž meje med Slovenijo in Hrvaško, med Osilnico in Metliko, že vrsto let priljubljen cilj ljubiteljev narave in različnih aktivnosti v vodi in na njej. V vročih poletnih dneh reka ponuja prijetno ohladitev, kraji ob njej pa se spremenijo v živahno turistično destinacijo, ki jo obišče vse več ljudi.

Prejšnji konec tedna so lepote Kolpe med Srednjimi Radenci in Kotom pri Damlju odkrivali tudi slovenski častniki in njihovi kolegi iz Hrvaške.

V zgornjem delu je Kolpa nekoliko hladnejša in zaradi skalovja in brzic primernejša za adrenalinske užitke v vožnji z gumijastimi čolni, kajaki in kanuji. Čeprav je v vročem poletju tudi tam primerna za namakanje, več kopalcev te dni srečamo v dolini Kostela, kjer je voda že za stopinjo ali dve toplejša, prva večja urejena kampa pa sta v Dolu, v Poljanski dolini, kjer se rečno korito prvič razširi na več kot sto metrov. Malo naprej naravne lepote, čistost vode in mirno okolje ob večjem jezu, kjer sta nekoč pri Madroničevih stala mlin in žaga, razkrije Prelesje.

Turistična sezona ob Kolpi je na vrhuncu, turistični delavci zadovoljni – Med obiskovalci je vse več tujcev in tistih, ki se vedno znova vračajo – Vabijo naravne lepote, čista voda in mirno okolje – Pozabljeni jezovi kličejo po obnovi

