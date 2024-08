dolenjska

Za sofinanciranje izbrali 16 večgeneracijskih centrov

3.8.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Na ministrstvu za delo so končali javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+, ki se delno financirajo iz Evropskega socialnega sklada plus. Izbrali so 16 centrov, ki jih bodo financirali do leta 2029, so navedli na svoji spletni strani.

Med izbranimi projekti je tudi večgeneracijski center Skupaj + v Mestni občini Novo mesto, s katerim je na razpisu sodeloval Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

RIC Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Večgeneracijski centri+ bodo nudili različne preventivne vsebine in dejavnosti zlasti za družine, posamezne družinske člane, starejše in druge ranljive skupine. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti želi, da bi predstavljali osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju. V njih naj bi se družili in krepili socialno mrežo, ranljive skupine pa naj bi se tudi opolnomočile. Centri naj bi nudili izobraževalne, medkulturne in medgeneracijske dejavnosti.

Na razpisu, ki so ga objavili marca, so pet projektov izbrali v zahodni kohezijski regiji, 11 pa v vzhodni. Ti so po mnenju ministrstva na širšem območju znotraj geografske enote prepoznali potrebe posameznih ranljivih skupin in jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. V projekte so denimo vključene občine in centri za socialno delo, izvajali pa jih bodo od avgusta letos do septembra 2029.

V okviru razpisa je bilo na voljo skoraj 24,5 milijona evrov, od tega več kot 17,1 milijona evrov v vzhodni in več kot 7,3 milijona evrov v zahodni kohezijski regiji. Evropski socialni sklad plus bo od skupne vsote prispeval 17,5 milijona evrov. Posamezni projekt bo v celotnem obdobju sofinanciranja dobil največ dobrih 1,5 milijona evrov.

