novice

Oranžno opozorilo zaradi močnih neviht, grozi tudi toča

2.8.2024 | 11:30 | D. K.

Tudi danes lahko v popoldanskih urah pričakujemo razvoj posameznih neviht, prav tako lahko lokalno ponekod nastane kako neurje s točo in močnimi nalivi.

Kot napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), bo danes sprva dokaj sončno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 °C. Ob tem so izpostavili in opozorili, da bodo popoldne in zvečer ponekod v notranjosti Slovenije nastale močnejše nevihte.

Za notranjost Slovenije so za popoldanski in večerni čas izdali oranžno vremensko opozorilo pred možnostjo močnih neviht. "Če smo včeraj opozarjali predvsem na nalive in močne sunke vetra, pa bo danes verjetno največ nevšečnosti povzročala toča," so napovedali.

ARSO

Ponoči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Po kotlinah bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 °C.

Jutri dopoldne se bo zopet pooblačilo, od severa se bodo začele širiti posamezne plohe in nevihte. Zvečer bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem okoli 32 °C. V nedeljo bo sprva sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo delno jasno, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, še pravijo pri Arsu.

Hidrološka napoved

Danes popoldan lahko ob nevihtah prehodno hitro narastejo hudourniški vodotoki, poplavi lahko tudi padavinska voda. Verjetnost za ta pojav je večja v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji. Tudi jutri popoldan lahko ob krajevnih plohah in nevihtah prehodno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Pojav bo verjetnejši v južni polovici Slovenije.

Podrobnejšo napoved razvoja vremena pa so objavili tudi na straneh Neurje.si, kjer pravijo, da je bila današnja jutranja oblačnost z rahlimi padavinami na skrajnem severovzhodu države le prehodne narave. Ob tem pa napovedujejo, da lahko tudi danes v popoldanskih urah pričakujemo razvoj posameznih neviht, "kot posledica prihoda vremenske fronte in visoke vlažnosti, ki ta hip vlada nad našo okolico".

"Ob visoki vrednosti potencialne konvektivne energije in ugodni heličnosti (lokalno) lahko tudi danes ponekod nastane kako neurje s točo in močnimi nalivi. Največ pogojev za nastanek močnih neviht modeli nakazujejo za pas preko osrednje (LJ) in vzhodne Slovenije, kakor tudi za okolico Novega mesta in Krškega. Tudi na severu ali severovzhodu države se lahko ob ugodnih razmerah pojavi kako neurje, kjer pa pogoji niso tako izraziti. Tokrat ne bo govora o prehodu nevihtnega pasu s silovitim vetrom, kot je bilo včeraj, temveč o nastanku posameznih izoliranih neviht, kjer ne izključujemo možnosti nastanka kake supercelice," so pojasnili.

‹ nazaj