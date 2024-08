družabno

Matija gasilec že pol stoletja

2.8.2024 | 10:50 | R. M.

Foto: Uroš Novina

Ob 90-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Kot - Brezje so podelili tudi visoka priznanja Gasilske zveze Slovenije posameznikom za njihov prispevek pri razvoju gasilske dejavnosti. Odlikovanje za posebne zasluge je prejel Matija Špringer (na sredini), ki je gasilec že 50 let, zasedal je najvišje funkcije v društvu ter s svojim delom veliko prispeval k napredku gasilskega društva. V letih od 1999 do 2008 je kot predsednik poskrbel za ureditev vadbeno-rekreacijskega centra, po Matijevi zaslugi pa imajo tudi enega najlepše urejenih gasilskih domov. Praktično ni aktivnosti, pri kateri ne bi sodeloval, in je v marsičem zgled mlajšim generacijam. Z gasilstvom živi vsa njegova družina, sin Martin pa je poveljnik PGD Kot - Brezje.

