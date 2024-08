kronika

Roparska tatvina, starega znanca policije prijeli

1.8.2024 | 09:15 | M. K.

Kočevje - Včeraj okoli 15. ure je v eno izmed trgovin na območju Kočevja vstopil osumljenec, ki je v trgovini v svojo torbo zložil več alkoholnih pijač, nato pa, ne da bi jih plačal, odšel mimo blagajne, danes poročajo s PU Ljubljana. To je opazila zaposlena, ki ga je poskušala ustaviti, osumljenec pa jo je odrinil in s kolesom pobegnil. Za njim se je zapeljal policist, ki se je v tem času nahajal na parkirišču, in ga v nadaljevanju tudi prijel. Ukradeno blago so vrnili trgovini.

31-letnemu osumljencu, ki je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s poglavja zoper premoženje, so odvzeli prostost in bo predvidoma danes priveden pred preiskovalnega sodnika.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

‹ nazaj