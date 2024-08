družabno

Pozdravljeno, morje!

1.8.2024 | 12:40 | Renata Mikec

Čas sončnih dni, toplih večerov in brezskrbnih trenutkov je tu in mnogi si vroče dni lajšate ob morju, rekah ali jezerih. Profesorica športne vzgoje na Gimnaziji Novo mesto Breda Vovko se je tega poletja še posebej veselila, saj ga je prvič preživela v družbi vnučke. Petmesečna Flora, hčerkica starejše Bredine hčerke Eve, je Bredina edina vnukinja in zato je zagotovo deležna vse njene pozornosti. Malčica je letos spoznala morje in že od prvega trenutka ni kazala nobenega strahu pred vodo in širjavo. »Njene očke so se zasvetile od navdušenja, ko je zakorakala v valove. Seveda sem ji ves čas stala ob strani in ponosno opazovala njeno radost. Za naju je bila to posebna izkušnja. Skupaj sva veliko plavali in čofotali, se smejali in uživali v brezskrbnih poletnih uricah,« nam je svojo izkušnjo zaupala Breda. S Floro sta prvi skupni dopust preživeli v Istri, zatem pa jo je Breda, ki obožuje aktivno dopustovanje, mahnila še na kolesarsko preizkušnjo v Dolomite.

