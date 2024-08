kronika

FOTO: Na AC zagorel audi

1.8.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.56 je na AC odseku Čatež ob Savi – Obrežje v občini Brežice zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Cerina in Skopice, ki so požar pogasili, odklopili akumulator na vozilu in opravili pregled s termo kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Cerina.

Foto: PGE Krško (spodaj v fotogaleriji pa PGD Skopice)

Pri romskem naselju goreli odpadki

Ob 20.23 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm gorel v naravnem okolju odvržen odpadni material in avtomobilske gume, na površini približno 15 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, izvod 4. PROSTOZRAČNO V DOLINO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 08:00 in 14:00 uro na območju TP Gorenje Laknice nizkonapetostno omrežje Priča.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - področje Brežice z okolico na območju TP Zakot 4 med 11:00 in 14:00 uro, na nadzorništvu Krško - področje Krško z okolico na območju TP Raka šola, nizkonapetostno omrežje – Celine, Kupčič med 10:00 in 14:00 uro in na nadzorništvu Sevnica - področje Sevnica z okolico na območju TP Krmelj šola, nizkonapetostno omrežje – Jerič – JR med 9:00 in 14:00 uro.

