družabno

Revmatiki na sprehodu

31.7.2024 | 09:30 | Foto: Helena Murgelj

Skupina 21 pohodnikov Društva revmatikov Dolenjske in Bele krajine si je na nedavnem krajšem sprehodu po Novem mestu ogledala kulturne znamenitosti. Vodja pohoda je bila Lidija Skube (na fotografiji skrajno desno), ki je zbranim najprej predstavila nekaj zanimivosti o grmskem gradu, kjer je bila izhodiščna točka, zatem pa jih je popeljala ob Težki vodi do šmihelskega pokopališča, kjer so se ustavili pri grobu Primičeve Julije. Po Julijini brvi so prečkali Krko in se povzpeli do Kapitlja, kar nekaj pohodnikov pa je premagalo tudi vseh 126 stopnic do tamkajšnje razgledne ploščadi in občudovalo razgled, ki se je vil po starem mestnem jedru. Pot jih je zatem vodila po ulicah Brega, ustavili so se ob Jakčevi hiši, pri Sokolskem domu pa spoznali kratko zgodovino in pomen prvega narodnega doma na Slovenskem. Ob koncu potepa so prečkali še Kandijski most, se ustavili ob spomeniku Leona Štuklja in se vrnili h gradu Grm. Na fotografiji so ob Lidiji Skube še (od leve proti desni) Štefan Kastelic, Martin Zupančič in Betka Verščaj.

‹ nazaj