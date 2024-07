kronika

Odstranili sršenje gnezdo

31.7.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.54 so gasilci PGD Sevnica v naselju Brezovo, občina Sevnica, s podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Gasilci gredo nad sršenja gnezda v takšnih opravah. (Foto: arhiv; PGD Obrežje)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIPEK na izvodu BRDARCI in na izvodu ŠIPEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bood 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ izvod 4. Vavpča vas proti cesti.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GORENJSKA GORA, izvod 1. GORENJSKA GORA .

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Slovenska vas Mokrice in Perišče med 08:30 in 12:00 uro in na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Presladol med 08:30 in 13:00 uro.

