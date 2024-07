dolenjska

Do prihodnjega poletja

30.7.2024 | 14:30 | M. Ž.

Loke, Straža - O novem lesenem mostu čez reko Krko v vasi Loke se že nekaj časa govori. Ta bo nadomestil sedanjega, ki je že dotrajan in zato večkrat deležen popravil. Prometno je zelo obremenjen, saj je pomembna povezava Novega mesta z zaledjem. Občina Straža je te dni na portalu javnih naročil le objavila razpis za izbiro izvajalca za rušenje obstoječega in gradnjo novega mostu.

Most v Lokah je prometno zelo obremenjen, saj je pomembna povezava Novega mesta z zaledjem. (Foto: M. Ž.)

»Če ne bo vlog za revizijo postopka, računamo, da bi bil lahko izvajalec izbran do konca avgusta in pogodba podpisana v začetku septembra. Vzporedno s tem bomo izbrali tudi izvajalca za nadzor in varnostni načrt. Predvidoma naj bi nov most stal do prihodnjega poletja,« pojasni župan Dušan Krštinc in doda, da naj bi po oceni novi most vključno z rušitvijo obstoječega stal okoli 850.000 evrov, a na občini pričakujejo, da bodo na razpisu dobili nižjo ponudbo.

Razpis za izvajalca objavljen, na občini računajo, da bi pogodbo lahko podpisali v začetku septembra – Gradbeno še čakajo

