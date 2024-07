kočevsko-ribniško

Peter Andolšek zlat na fizikalni olimpijadi

29.7.2024 | 13:30 | STA; M. K.

Slovenski dijaki so bili nedavno uspešni na dveh mednarodnih tekmovanjih. Na 65. mednarodni matematični olimpijadi v Angliji so dijaki osvojili srebrno in bronasto medaljo, na 8. evropski fizikalni olimpijadi v Gruziji pa zlato, srebrno in bronasto medaljo, so zapisali na spletni strani Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA).

Slovenski tekmovalci po zaključni slovesnosti Evropske fizikalne olimpijade 2024 v Gruziji; Peter Andolšek je drugi z leve. (Foto: DMFA Slovenije)

Mednarodna matematična olimpijada je letos potekala med 11. in 22. julijem v angleškem mestu Bath. Slovenijo so zastopali Nace Hranjec iz Šolskega centra Ravne na Koroškem, Matic Pogorelec z II. gimnazije Maribor, Nives Gošnjak iz Šolskega centra Velenje ter Luka Urbanc, Žiga Oštir in Patricia Király z Gimnazije Bežigrad. Petčlansko ekipo sta spremljala Gregor Dolinar in Luka Horjak.

Med 609 tekmovalci iz 108 držav je Luka Urbanc osvojil bronasto, Nace Hranjec pa srebrno medaljo, šele 8. slovensko doslej na tem tekmovanju. Žiga Oštir, Nives Gošnjak in Patricia Király pa so za svoj uspeh prejeli pohvale. S temi rezultati se je Slovenija uvrstila med prvo polovico sodelujočih držav, med katerimi so po petih letih primata Kitajske znova zmagale Združene države Amerike, so navedli na DMFA.

Na evropski fizikalni olimpijadi, ki so jo med 15. in 19. julijem pripravili v Gruzijskem mestu Kutaisi, pa nastopili Tilen Rožen iz Šolskega centra Ravne na Koroškem, Peter Andolšek (doma iz Velikih Poljan v občini Ribnica) in Enej Jauk z Gimnazije Bežigrad ter Aljaž Erman in Benjamin Gašperin z Gimnazije Kranj. Peter Andolšek je letos osvojil že svojo drugo zlato medaljo, Enej Jauk in Aljaž Erman pa srebrno in bronasto.

Slovenska ekipa s spremljevalcema pred začetkom olimpijade

Kot so zapisali na DMFA, so se Slovenski dijaki pod mentorstvom Jurija Bajca in Mitje Zidar pomerili z 256 tekmovalci iz 55 držav. Tekmovalni del olimpijade je potekal dva dni, pri čemer so prvi dan reševali eksperimentalni, drugi dan pa teoretični tip nalog. Skupno so na tekmovanju podelili 28 zlatih, 48 srebrnih in 61 bronastih medalj ter 40 pohval. Prvih šest mest so letos sicer zasedli tekmovalci iz Romunije in ZDA.

