Cerjak prvi, Zorko tretji, vmes svetovni prvak

29.7.2024 | 10:00 | Tekst in foto: AMZS

Liberec - Liberec na Češkem je bil v nedeljo, 28. julija, prizorišče druge dirke državnega prvenstva v speedwayu za voznike z 250 kubičnimi motorji, poroča AMZS.

Štartna linija na ovalu v Liberecu, kjer je Sven Cerjak v finalu ugnal tudi svetovnega prvaka Maksymiliana Pawelczaka.

Mladi vozniki od 12 do 16 let, ki tekmujejo na motorjih s prostornino do 250 kubičnih centimetrov, so se za točke skupnega državnega prvenstva Slovenije in Češke merili na ovalu v Liberecu. Ob treh slovenskih tekmovalcih z licencami AMZS so ob domačih tekmovalcih štartni seznam popolnili še tuji vozniki iz Italije, Nemčije in Poljske na čelu z mladinskim svetovnim in evropskim prvakom Maksymilianom Pawelczakom. Sven Cerjak in Gregor Zorko (oba AMD Krško) sta dirko začela z zmagama. Cerjak je za seboj pustil Poljaka Karola Szmyda, Zorko pa je prehitel domačega voznika Adama Nejezchlebo.

Tretji Slovenec Tilen Bračko (AMTK Ljubljana) je uvodni nastop končal z dvema točkama za Pawelczakom. V četrti vožnji sta se pomerila Zorko in Bračko. Slednji je bolje štartal, a ga je mladi Krčan vztrajno napadal po zunanji liniji in v tretjem krogu tudi prehitel ter osvojil nove 3 točke, Bračko pa je bil po dveh nastopih pri 4 točkah. V šesti vožnji je Cerjaku nasproti stal Pawelczak, ki je bil hitrejši od slovenskega voznika doma iz Senovega. V osmi vožnji sta se srečala Bračko in Cerjak, ki je odlično štartal ter osvojil 3 točke. Bračku štart ni uspel najbolje in je moral napadati domačina Petra Mareka na drugem mestu, a se mu na koncu ni izšlo in vožnjo je končal s točko. Naslednjo vožnjo je nastopil Zorko, ki je pogumno napadal Pawelczaka, a je zadnjem krogu naredil napako in končal v ograji. Kljub padcu se je pobral in odpeljal do cilja ter si ob aplavzu gledalcev priboril točko. Cerjak je tudi zadnji nastop končal z zmago in se z 11 točkami (3,2,3,3) uvrstil v finalno vožnjo. Enako število točk je zbral Szmyd (2,3,3,3), vodilni pa je bil z 12 (3,3 3,3) brez izgubljene točke Pawelczak. V zadnji vožnji rednega dela sta se zopet pomerila Bračko in Zorko, ki sta lovila zadnje mesto v finalni vožnji. Na štartu sta oba zaostala za Szmydom in se borila za drugo mesto. Bolje je začel Bračko, a je Zorko zopet pokazal borbeno vožnjo po zunanji liniji in se prebil na drugo mesto ter se s skupno 9 točkami (3,3,1,2) uvrstil v finalno vožnjo. Bračko je dirko končal pri 6 točkah (2,2,1,1).

Gregor Zorko (v sredini) se je pogumno zoperstavil tekmecem in osvojil končno tretje mesto.

Finalno vožnjo je z notranje pozicije začel Pawelczak, ki je povedel s štarta, nato pa smo spremljali tesen boj za mesta na stopničkah. Krčana sta vztrajno napadala svetovnega prvaka. Naposled se je predenj vendarle prebil Cerjak, ki je vknjižil prestižno zmago, Zorko pa je zasedel tretje mesto pred Szmydom.

