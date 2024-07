družabno

Na olimpijadi tudi Belokranjca

29.7.2024 | 10:30 | Renata Mikec

Na olimpijskih igrah navijamo za rekordnih 90 slovenskih športnic in športnikov. V številni slovenski ekipi je edina Belokranjka lokostrelka Žana Pintarič iz Semiča, ki ji je v le dveh letih streljanja za člansko reprezentanco uspelo uresničiti sanje in cilj vsakega športnika. Tako je prva slovenska lokostrelka na olimpijskih igrah. Poleg individualnih dvobojev bo za olimpijsko kolajno tekmovala tudi v mešani ekipi z Žigo Ravnikarjem iz Domžal.

Žana Pintarič (Foto: LZS)

V Pariz pa je z našimi športniki odpotovala tudi zdravstvena ekipa, ki bo s kakovostno zdravstveno oskrbo skrbela, da bodo ti v najboljši kondiciji. Strokovno podporo bo športnikom med drugim dajal še en Belokranjec – fizioterapevt Rudi Slobodnik iz Rosalnic pri Metliki. Diplomirani fizioterapevt in diplomirani kineziolog trenutno sodeluje z rokometno reprezentanco Slovenije in z Rokometnim klubom Trimo Trebnje, saj ima v Trebnjem zasebno ordinacijo za fizioterapijo in športno rehabilitacijo. Slobodnik se je za rokomet navdušil, že ko je obiskoval metliško osnovno šolo, kasneje pa je začel trenirati pri Rokometnem klubu Črnomelj, kjer je prispeval svoj delež k preboju članske ekipe v 1. B ligo. Kasneje je bil vpoklican v državno reprezentanco in je nastopil na kadetskem svetovnem prvenstvu v Argentini. Med študijem je igral za Izolo, zatem pa zaradi študija treninge rokometa opustil. Leta 2019 se je k rokometu vrnil kot fizioterapevt v slovenski članski rokometni reprezentanci, s katero sodeluje še danes.

Rudi Slobodnik (Foto: RK Trimo Trebnje)

‹ nazaj