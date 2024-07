gospodarstvo

Gen-I Sonce doslej postavil 10.000 elektrarn

29.7.2024 | 14:30 | M. K.

Ljubljana/Črnomelj - Družba Gen-I Sonce, največji slovenski ponudnik sončnih elektrarn na ključ, je junija zgradila desettisočo sončno elektrarno. Kot so sporočili, je približno 8000 njihovih sončnih elektrarn lani skupaj proizvedlo skoraj 184.000 megavatnih ur električne energije.

Desettisočo sončno elektrarno je družba Gen-I Sonce postavila na stanovanjski hiši v Črnomlju. Skupno 16 sončnih panelov s površino 32 kvadratnih metrov in močjo 7,04 kilovata bo po njenih navedbah letno proizvedla približno 6680 kilovatnih ur električne energije, kar pomeni 1,7 tone prihranka ogljikovega dioksida na leto.

Desettisoča sončna elektrarna v Črnomlju (Foto: Gen-I)

Leta 2018 je 351 njihovih sončnih elektrarn skupaj proizvedlo nekaj manj kot 4600 megavatnih ur elektrike, zaradi katere so se izpusti ogljikovega dioksida znižali za dobrih 2200 ton. Lani je približno 8000 sončnih elektrarn proizvedlo skoraj 184.000 megavatnih ur elektrike, izpusti ogljikovega dioksida pa so se zato zmanjšali za več kot 90.000 ton.

"Navedeni podatki o zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida jasno dokazujejo pomembnost sončnih elektrarn za trajnostno energetsko preobrazbo Slovenije. V Gen-I Sonce verjamemo, da se bo trend izgradnje novih sončnih elektrarn in z njimi naraščajoč delež brezogljične elektrike v energetski bilanci Slovenije nadaljeval tudi v prihodnje - še posebej zdaj, ko so odjemalcem na voljo najvišje subvencije za samooskrbo v zgodovini," so zapisali v družbi.

Spomnili so tudi na svojo novo ponudbo odkupa viškov električne energije od lastnikov elektrarn v obliki dobropisa, ki znižuje mesečne račune za elektriko. Primeren je tako za sončne elektrarne s hranilniki kot tiste brez njih.

