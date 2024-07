dolenjska

Športna dvorana raste, nekatere pa to moti?

28.7.2024 | 11:20 | L. Markelj

Šentjernej - Medtem ko se večina veseli nove športne dvorane v Šentjerneju, ki jo že gradijo na mestu nekdanje telovadnice OŠ Šentjernej, pa nekatere krajane menda ta naložba zelo vznemirja.

Zakaj niso telovadnice le razširili oz. jo prizidali, zakaj se dela škoda z rušenjem stare, ali ne bi denar raje vložili kam drugam, ali se je za novogradnjo odločil kar župan sam, koliko se bo občina zadolževala za to naložbo itd. Tako nekako je vprašanja županu Jožetu Simončiču na zadnji občinski seji navrgel svetnik Franc Hudoklin (SLS) in dobil jasne odgovore.

Na mestu nekdanje telovadnice pri OŠ Šentjernej podjetje Dema Plus iz Ljubljane gradi novo, sodobno športno dvorano. Do septembra 2025 naj bi bila dokončana. (Foto: L. M.)

Prvi mož občine Jože Simončič je postregel z datumi in natančnimi podatki ter poudaril, da je o novi dvorani že leta 2021 soglasno odločil občinski svet, potem ko je predebatiral štiri variante. Vse zadeve so transparentne, nič se ne skriva. Dve tretjini skupne vrednosti 5,1 milijona vrednosti investicije bo padlo na občinska ramena, za tretjino dobijo nepovratnih sredstev. »Vse ostale variante bi bile dražje, a nekatere očitno boli, da bomo zgradili športno dvorano,« je vidno slabe volje dejal Simončič.

Podžupan Jože Vrtačič ravno tako ni mogel skriti nezadovoljstva in je dejal celo, da mu je izredno žal, da se o tem pogovarjajo na tak način, po drugi strani pa so vsi polni besed, kako je treba vlagati v otroke in mladino…

‹ nazaj