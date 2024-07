družabno

Benjamin si želi do zvezd

28.7.2024 | 10:00 | Renata Mikec

Mladi podjetnik Benjamin Dravinec je svojo strast za stiliziranje brad in pričesk spremenil v uspešno podjetje. Pred letom in pol je odprl svoj prvi frizerski salon, ga poimenoval Old School Studio in že kmalu navdušil številne stranke s svojim inovativnim pristopom. »Želim si, da to ni samo običajen obisk pri frizerju, ampak celovita izkušnja, saj je to gotovo več kot le striženje las ali oblikovanje brade. Moški mora iz salona oditi samozavestnejši in ponosnejši, kot je vstopil,« je prepričan Benjamin. Čeprav je na začetku svoje poslovne poti, je že zgradil močno bazo zvestih strank, ki cenijo njegovo strokovnost, pozornost do podrobnosti in prijaznost. »Vsak moški, ki sede na moj stol, je zame čisto moj svet. Čeprav imam danes le en salon, si v prihodnje želim postati lastnik verige uspešnih salonov na različnih lokacijah, hkrati pa so moj cilj tudi vodenje mednarodnih izobraževanj za vrhunske brivce,« samozavestno pripoveduje Benjamin. Sanja celo, da bi nekoč delal s svetovno znanimi osebami, saj je prepričan, da v podjetništvu meje postavljamo samo v lastnih glavah. Prepričani smo, da mu bo nekoč, na poti do zvezd, celo uspelo, saj je vztrajen in željan novega znanja.

