družabno

Sedma sila

25.7.2024 | 13:20 | Foto: Robert Kokol

Pereča romska problematika je združila tudi dolenjsko sedmo silo. Na srečanju županov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so bili ob županih množično zastopani tudi novinarji, ki so skupaj stopili celo pred fotoobjektiv. Na fotografiji (od leve proti desni) so Aleš Kocjan iz STA, Sebastjan Ajdišek in Petra Držaj s TV Slovenija, Danica Jovanović s Kanala A, novinar Dolenjskega lista Martin Luzar, novinarka TV Vaš kanal Vesna Lakner, novinar Igor Vidmar z Dolenjskega lista, snemalec Mario Murko s TV Vaš kanal in novinarka Radia 1 Jelica Koršič.

