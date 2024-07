posavje

Za tolažbo maša pri sv. Jakobu

23.7.2024 | 14:10 | M. Luzar

Mali Vrh - Kmalu bo obletnica dogodka, ki je močno zaznamoval cerkev sv. Jakoba na Malem Vrhu (pri Globokem) in vsaj malo tudi življenje tukajšnjih prebivalcev. 3. avgusta 2021 se je namreč podrl zvonik te cerkve, zato so jo takoj zaprli in je na žalost mnogih zaprta še zdaj.

Potem ko se je podrl zvonik, v cerkvi zeva velika odprtina. (Foto: M. L.)

Podrtje zvonika povezujejo s potresom decembra 2020 v Petrinji na Hrvaškem, med katerim je cerkev razpokala, poleg tega se je po besedah nekaterih domačinov nagnil zvonik, ki se je po nekaj mesecih, kot rečeno, podrl. V tem trenutku domačinom še vedno ni nič bolj tuje od misli, da cerkve sv. Jakoba na Malem Vrhu v prihodnje ne bi bilo več.

Kot pravijo domačini, je namesto zvonjenja zdaj »mrtva tišina« in naredili bodo vse, da bo pri svetem Jakobu spet zvonilo. Kako bodo to naredili, se dogovarjajo na več strani.

K škrbini malovrškega sv. Jakoba prihajajo tudi ob sedanjem stanju cerkve ljudje, 28. julija bo na prostoru pri cerkvi maša v čast sv. Jakoba.

Avgusta 2021 se je podrl zvonik cerkve, ki je zdaj zaprta – Pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Župnija podpira obnovo, a je ne bo organizirala – Eden od zvonov je bil prvi na novo nameščeni cerkveni zvon v samostojni Sloveniji

