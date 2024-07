kultura

KUD Oton Župančič Vinica s folklorno predstavo ob 60-letnici

22.7.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: Sara Mužar

Vinica - KUD Oton Župančič Vinica je minuli petek v okviru festivala Poletje v Vinici obeležilo svojih 60 let delovanja. Pripravili so izjemno predstavo, na kateri sta z roko v roki plesali umetna inteligenca in folklora ter se tako poklonili kraju in ljudem, ki so skrbeli, da se še danes ponašajo z eno najbogatejših dediščin na svetu. Da v Vinici ni skrbi za ohranjanje tradicije in folklore, je okoli 700 obiskovalcem dokazalo okoli 150 nastopajočih članov, ki so v 12 sekcijah predstavili 10 legend Vinice, so sporočili organizatorji.

KUD Oton Župančič Vinica je trenutno najštevilčnejše folklorno društvo v Sloveniji, šteje namreč 137 aktivnih članov, skupaj s projektnimi člani pa jih je kar okoli 150. Njihovo vodilo je folklorna sodobnost in pravijo, da ne želijo slediti vzorom ostalih, temveč želijo oblikovati svojstven način ustvarjanja. V petek so tako na odru predstavili pripovedke, legende iz Vinice in okolice ter jih prikazali tudi s pomočjo velikega zaslona in umetne inteligence.

»Izjemno smo zadovoljni z odzivom publike, ki nam je dala vedeti, da delamo v pravi smeri. Prepričan sem, da je prav vsakdo iz publike začutil ponos in še večjo pripadnost Vinici in okolici. Celotna poanta plesne predstave je bila namreč ravno to, da ljudje začutijo našo zgodovino skozi mističnost, spomine in pripovedi starejših ljudi. Ponosni smo na naše člane in kraj, ki spoštuje svojo kulturno dediščino in ohranja svojo pristnost v današnjem svetu globalizacije,« je po predstavi povedal umetniški vodja skupine KUD Oton Župančič Vinica Sašo Žepuhar, sicer dolgoletni plesalec pri Akademski folklorni skupini France Marolt iz Ljubljane.

Predstava je obljubljala mnogo presenečenj in to so člani tudi dostavili, so zapisali organizatorji v sporočilu za javnost. Ena izmed presenečenj je bila zadnja točka predstave, ko so plesalci pod taktirko Jana Hudelje predstavili uskoške plese. »Odrska postavitev "Ajmo kolat!" prikazuje pesemsko, plesno in glasbeno izročilo belokranjskih pravoslavnih uskokov. Zajema starejšo dinarsko plesno in pevsko plast s konca 19.stoletja, kakor tudi manj znano novejšo plast iz obdobja med obema vojnama, ki se je oblikovala pod vplivi slovenskih in hrvaških sosedov. Kostumska podoba prikazuje starejši oblačilni videz s konca 19.stoletja, ki je po 1.sv.vojni zamrl, odrska postavitev pa razbija tudi nekatere stereotipe, nastale kot posledica folklorizma,« je o točki povedal Jan Hudelja, ki je prav tako kot umetniški vodja dolgoletni plesalec pri Akademski folklorni skupini France Marolt ter njihov garderober.

Predsednica društva Željka Karin Biličič je poudarila, da ljudska dediščina in pestrost plesnega ter glasbenega izročila Bele krajine zelo bogata in ponuja še preštevilne zgodbe, ki le čakajo, da uzrejo luč sveta. »Iskrena hvala vsem nastopajočim in sponzorjev, brez katerih večera ne bi mogli izpeljati. Kraj je zopet stopil skupaj in pokazali smo veliko mero predanosti naši kulturi. Vsi nastopajoči so vložili ogromno truda v pripravo in izvedbo, kar se je jasno videlo na odru. Upamo, da bomo tudi v prihodnje deležni tako številčnega obiska in podpore,« je še dodala predsednica.

Po jubilejni predstavi KUD Oton Župančič Vinica se je petkov večer podaljšal z zabavo, ki jo je glasbeno spremljala Tamburaška skupina Boemi iz Karlovca.

V soboto pa se je Poletje v Vinici nadaljevalo z 9. mednarodnim tamburaškim večerom.

