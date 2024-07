kronika

FOTO: Sršenje gnezdo v dimniku

22.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 18.54 so gasilci PGD Obrežje v Dečnem selu, občina Brežice, s tehnično intervencijo odstranili sršenje gnezdo iz dimnika stanovanjskega objekta.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Obrežje

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto -, nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU, TP ROŽANC, TP MIHELJA VAS, TP PETROVA VAS, TP GOR. PAKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, izvod Proti Vrčicam.

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE, izvod 4. SUŠICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 9:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Leskovec križišče med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Senovo Kolonija med 8:00 in 14:00 uro.

‹ nazaj