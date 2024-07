družabno

Veronika lahkotno v poletje

22.7.2024 | 09:00 | Renata Mikec

Foto: Nicky Castañeda

Brežiška vokalistka Veronika Strnad je posnela novo skladbo Nov dan, polno radostno poletne svežine in optimizma. Pesem spremlja tudi videospot, ki je nastal v Bostonu, kjer je njen študijski dom, in s katerim se je preizkusila tudi kot režiserka.

Mlado Posavko je že pred dvema letoma na Slovenski popevki prepoznala festivalska žirija in jo nagradila kot najboljšo mlado in najobetavnejšo izvajalko/avtorico. Zdaj, ko se njena življenjska pot vije med Brežicami in Bostonom, kjer se na priznani univerzi Berklee College of Music posveča študiju petja in gradi osebni glasbeni slog, pa uspehe samo še nadgrajuje. Skladba Nov dan je odraz velike hvaležnosti in sreče za življenje, kot ga živi. »Iz leta v leto opažam, kako pomembni so majhni trenutki, ki predvsem niso samoumevni. Čeprav sem se odločila za pot precej daleč od doma, ki je polna izzivov, me prav vsakodnevne radosti osrečujejo in mi pomagajo premagovati ovire,« nam je zaupala Veronika. Tudi snemanje videospota jo je zabavalo, saj ga je ustvarila v družbi osmih prijateljev iz osmih različnih držav in bo tako hkrati tudi dragocen spomin na njeno bostonsko študijsko obdobje. Posavka ima v družini zelo močne glasbene korenine. Že njen dedek Slavko Rožman je dolga leta prepeval v zasedbi Fantje artiški, oče je vsestranski glasbenik, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Rudolf Gas, brat Krištof pa je skladatelj in zborovodja mednarodno uspešnega Mešanega pevskega zbora Viva iz Brežic, ki ga je dolga leta vodila njuna mama Simona Rožman Strnad. Veronika zdaj že snema nove skladbe, ki bodo objavljene na njenem prvem albumu. Ta bo izšel prihodnje leto.

