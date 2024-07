kronika

FOTO: Nočna neurja v Posavju; danes še izdatno deževje

20.7.2024 | 07:45 | M. K.

Nevihte z močnimi nalivi so sinoči najprej zajele severni del države in se nato razširile proti jugu. V naši regiji so povzročile največ težav v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, kjer je meteorna voda zalila nekaj kletnih prostorov. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Dolenja vas ter PGD Prekopa, ki so izčrpali meteorne vode iz več stanovanjskih objektov.

Eno nočnih posredovanj (Fotografiji: PGE Krško)

Veliko več težav je bilo na severu države. V občini Dravograd je dež sprožil dva zemeljska plazova, eden je zaprl glavno cesto Radlje-Dravograd, drugi ogroža stanovanjsko hišo v naselju Bukovje. Hudournik je v Sv. Duhu v občini Dravograd odnesel most do kmetije, v občini Mozirje pa je odnesel cesto in poplavil stanovanjsko hišo. Strele so poškodovale tri stanovanjske objekte, v enem primeru je ogenj poškodoval fasado in ostrešje stanovanjske hiše. Zaradi razmočenega terena so se podirala drevesa, ki so zapirala ceste, poškodovala hiše in osebna vozila, navajajo v centru za obveščanje.

Neurje in močni nalivi so v petek pozno zvečer tudi na Gorenjskem povzročili kar nekaj težav. Z bohinjskih gora so reševali skupino petih skavtov, ki je obtičala zaradi vremena. V vasi Kokra v preddvorski občini pa so na varno pospremili 47 skavtov. Zalitih je bilo tudi nekaj hiš, škodo pa so povzročale tudi strele.

Konec vročinskega vala bo danes še pospremilo izdatno deževje. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi pričakovanih močnejših nalivov, kot smo že poročali, izdala oranžno opozorilo. Slednje velja za vso državo, čeprav je največja verjetnost za dolgotrajne nalive v severni polovici Slovenije.

Po izračunih vremenskih modelov bo v šestih do 12 urah padlo od 40 do 100 milimetrov dežja, krajevno pa tudi do 150 milimetrov, zaradi česar kljub trenutni suši pričakujejo zelo hiter porast predvsem hudourniških vodotokov ter meteornih voda.

Po napovedih hidrologov bodo ponoči in danes dopoldne hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi v drugih delih države. Ob tem lahko na teh območjih pride do poplavljanj ob hudourniških strugah in manjših rekah. Poplavile bodo tudi padavinske in zaledne vode v več delih države.

Geološki zavod Slovenije je ob tem opozoril, da bo zaradi napovedanih padavin in namočenosti tal v prihodnjih dneh po vsej državi povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, reaktivirajo pa se lahko tudi že obstoječi. Ljudi so opozorili, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih.

Popoldne se bo vreme umirjalo, proti večeru pa se bo spet razjasnilo, a temperature, z izjemo Primorske, ne bodo presegle 25 stopinj Celzija.

