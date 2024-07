bela krajina

Kolpa še vedno ena najčistejših rek, je pa treba ukrepati

20.7.2024 | 13:40 | STA

Črnomelj/Metlika - Reka Kolpa še vedno velja za eno od najbolje naravno ohranjenih rek v državi, se pa njeno stanje zaradi urbanizacije, turizma in podnebnih sprememb poslabšuje. Zato je nujno začeti urejati čiščenje odpadnih voda in najti dogovor o enovitem lokalnem, državnem in meddržavnem pristopu upravljanja reke, pravijo na zavodu za varstvo narave.

Kolpa je temelj turizma Bele krajine (Foto: arhiv DL; I. V.)

Da se stanje Kolpe poslabšuje, kažejo ocene ekološkega stanja, ki ga obdobno izvaja Arso. V obdobju od leta 2014 do leta 2019 je bilo to na odseku od Osilnice do Petrine ocenjeno kot zelo dobro, na ostalih dveh odsekih, od Petrine do Primostka in od Primostka do Kamanja, pa kot dobro. Monitoringi, opravljeni v letih 2020 in 2021, so pokazali, da je stanje reke na prvih dveh odsekih nespremenjeno, poslabšalo pa se je na odseku od Primostka do Kamanja, kjer je bilo ocenjeno kot zmerno.

"Kot zmerno je stanje na omenjenem odseku ocenjeno zaradi prekomernega vpliva hranilnih snovi na biološki element fitobentos (alge, ki živijo v stiku z dnom) in makrofitov (vodne rastline)," pravijo na Agenciji RS za okolje (Arso). Ob tem sicer dodajajo, da je lahko rezultat enoletnega monitoringa le znak, da se stanje slabša, in da bo treba za realnejšo in natančnejšo oceno počakati na obdobno oceno stanja, ki vključuje večletni monitoring.

Arso sicer vzorčenje emisij, ki zahajajo v reko, izvaja v Osilnici, Radencih in Radovičih nekajkrat na leto. Pri tem podatki večinoma še vedno kažejo na skladnost z normativi, pravijo na novomeški enoti Zavod RS za varstvo narave.

Kolpa v slovenskem merilu še vedno velja za eno najbolj ohranjenih rek, vendar na zavodu za varstvo narave zaznavajo slabšanje stanja, kar je posledica večjega onesnaževanja in nižjih pretokov, ki slabšalo samočistilno sposobnost reke.

Analize meritev pretokov v Radencih kažejo upadanje srednjega in najnižjega povprečnega letnega pretoka, pri čemer se je najbolj izrazit padec zgodil po letu 1980. Srednji pretoki so namreč upadli za več kot 10 kubičnih metrov na sekundo, in sicer s 55 leta 1947 na 45 kubičnih metrov na sekundo leta 2013, sta zapisala Barbara Kink in Matej Simčič iz novomeške enote zavoda za varstvo narave.

Tudi monitoring in vrednotenje kakovosti kopalnih voda sta ob koncu kopalne sezone leta 2021 pokazala, da Kolpa na Primostku, kjer je eno od osrednjih kopališč, ne dosega standardov kakovosti za kopalne vode, saj je bil zaznan trend porasta mikrobov. "Izpostavljeni podatki nas opozarjajo, da se stanje postopno slabša in da je potrebno ukrepanje, preden bo prepozno," opozarjata.

Glavne grožnje roke so po oceni obeh neurejena pozidava in urbanizacija ter s tem povezano odvajanje odpadnih voda, pretirana raba zaradi rekreacije in turizma, neurejen promet v poletnem času in mestoma intenzivno kmetijstvo, predvsem v povezavi z neurejenim čiščenjem odpadnih voda.

Konkretno za Primostek so kot potencialni vir onesnaženja v programu ukrepov upravljanja kakovosti kopalne vode iz leta 2022 prepoznali nepriključenost aglomeracij na komunalno infrastrukturo, odpadne vode in razpršeno poselitev, pravita. Ob tem opozarjata, da je Kolpa mejna reka, zato je potrebno onesnaževalce poiskati v sodelovanju s Hrvaško.

Po njuni oceni bi bilo treba takoj začeti urejati čiščenje odpadnih voda in čim prej najti konsenz o enovitem lokalnem, državnem in meddržavnem pristopu pri načrtovanju in upravljanju reke. Pri tem je treba rešiti izzive celovitega upravljanja, množičnega turizma, nosilne zmogljivosti okolja ter urejanja prostora ob vodotoku.

"Prav tako pa se bomo kot družba morali začeti zavedati, da reke in potoki niso le kanali za odvajanje vode in turistični potencial, ampak gre za žive ekosisteme, ki morajo zdržati vse naravne in antropogene pritiske vseh 12 mesecev v letu," dodajata.

Po besedah Danila Puklavca iz Zavoda za ribištvo Slovenije v Kolpi potrjeno živi 33 vrst rib, kar pomeni, da ima reka še dokaj pester sestav ribjih vrst. Na zavodu v zadnjih 35 letih, kar proučujejo stanje v Kolpi, niso odkrili, da bi katera od vrst izginila. So pa okoli leta 1995 na podlagi podatkov o uplenu, ki so jim jih posredovale ribiške družine, pri vseh vrstah opazili relativno veliko zmanjšanje količine rib, tudi do polovice ali več pri nekaterih vrstah.

Enega od možnih vzrokov za nenadno zmanjšanje rib med leti 1990 in 1995 Puklavec vidi v tem, da so se takrat končale zime, ko je bilo res veliko snega. Zaradi manjših količin snega je bilo v kasnejših letih med poletjem vode bistveno manj.

Od leta 2005, odkar sami delajo bolj intenzivne raziskave Kolpe, pa na zavodu večjega upada rib ne opažajo "in je količinsko stanje bolj ali manj enako". "Ne opažamo, da bi se število posameznih vrst rib v zadnjih 20 letih kaj bistveno zmanjšalo," je za STA Puklavec. Sam sicer ocenjuje, da je Kolpa čista reka.

Kljub poslabševanju stanja je Kolpa še vedno primerna za kopanje. Kot kopalna območja so določeni Prelesje-Kot, Sodevci, Radenci, Damelj, Podbrežje-Fučkovci, Podzemelj, Primostek, Učakovci-Vinica Adlešiči in Dragoši-Griblje.

"V kopalni sezoni 2023 je bila Kolpa na vseh kopalnih vodah primerna za kopanje. Njene kopalne vode so bile razvrščene v razred odlično in dobro," pravijo na Arsu. Kakovost kopalnih voda sicer razvrščajo v štiri razrede - odlična, dobra, zadostna in slaba, pri čemer mora imeti kopalna voda oceno vsaj zadostno, da je primerna za kopanje.

