Oče in hči

20.7.2024 | 10:30 | Renata Mikec

Foto: Alan Zuljič

Na fotografiji sta oče in hči, ki pomembno bogatita novomeški kulturni prostor. 72-letni Jože Kotar je uspešen novomeški slikar, ki ustvarja že več kot 50 let, v tem času pa je ustvaril bogat slikarski opus in za svoje delo prejel številne nagrade doma in v tujini. Njegova hči Klavdija, ki je letos praznovala 50 let in je že 12 let na čelu novomeške izpostave JSKD, pa je kulturnica po duši in srcu. Ljubiteljska kultura je v naši regiji na vseh področjih močno razvita in na zavidljivo visoki ravni tudi po zaslugi povezovalne Klavdije, ki je med drugim še pesnica ter sourednica ali soavtorica številnih publikacij in voditeljica predvsem kulturnih dogodkov. Delo drug drugega izjemno spoštujeta in cenita, delovanje v kulturi pa ju je v razmerju oče in hči še bolj povezalo.

