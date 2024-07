novice

Oranžni alarm, »situacija je potencialno nevarna«

19.7.2024 | 14:00 | M. K.

Že ponoči se bo vreme obrnilo na glavo. Pričakovati je obilne padavine, zaradi česar je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo izdala oranžno opozorilo.

Nebo nad Novim mestom 1. julija (Foto: arhiv; Neurje.si)

Danes bo še delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne celo večinoma sončno, še naprej pa bo pritiskala vročina. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem ob šibki burji do 36 stopinj Celzija. Po napovedih meteorologov Arsa bo na severozahodu države popoldne sicer nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo nadaljevale v večer. V primerjavi z zadnjimi dnevi in tedni, pa nas sprememba čaka že v nočnih urah. Nevihte bodo namreč ponoči vse pogostejše, do jutra pa se bodo razširile nad večji del države, pri čemer bodo možni tudi močnejši nalivi.

»Od zahoda se nam bliža višinska motnja, ki nas bo prešla v soboto čez dan in končala dolgotrajni vročinski val,« so naznanili na Arsu, kjer so za danes in jutri izdali tudi oranžno opozorilo za vso državo. Pričakujejo se obilne padavine, pri čemer lahko krajevno v kratkem času pade »zelo veliko dežja.« Posamezne plohe in nevihte se bodo popoldne začele najprej pojavljati predvsem v alpskem svetu, a meteorologi glavnino »burnega vremenskega dogajanja« pričakujejo predvsem ponoči ter jutri zjutraj in ponekod tudi še dopoldne. »Nad večjim delom Slovenije se bo obnavljal sistem ploh in neviht, ki bo prinašal predvsem močne nalive.« Težišče padavin bo sprva predvsem v severni polovici Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne pa pričakujemo močne nalive tudi drugod. Nevihtni sistem bo verjetno jutri zgodaj zjutraj prešel Slovensko Istro in skrajni južni del Slovenije. Ob morju lahko za krajši čas zapiha tramontana. Vreme se bo v soboto nato popoldne umirjalo.

Krajevno lahko zapade tudi do 150 milimetrov

Kot so pojasnili meteorologi, bodo obilne padavine posledica »zelo vlažne zračne mase in vetra, ki bo z višino spreminjal smer,« saj bo nad severnim Sredozemljem nastal plitek ciklon. Povprečna hitrost vetra bo razmeroma majhna, zato se bodo nevihtne celice pomikale dokaj počasi in se lahko tudi obnavljale nad istim območjem. Izračuni vremenskih modelov kažejo, da »bo v 6 do 12 urah padlo od 40 do 100 mm, krajevno pa tudi do 150 mm dežja. Največja verjetnost dolgotrajnejših nalivov bo v severni polovici Slovenije, vseeno pa smo zaradi negotovosti za vso državo izdali oranžno opozorilo.«

V soboto se bo umirilo

Sobotno jutro bo nato sprva oblačno s padavinami, deloma pa bodo še vedno prisotne nevihte. Padavine bodo čez dan od zahoda slabele in postopno ponehale. Že v soboto zvečer pa se bo znova razjasnilo. Temperature bodo končno nekoliko nižje. Zjutraj od 16 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva pretežno jasno z nekaj megle po kotlinah, popoldne pa se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte. Spet bo topleje. V ponedeljek bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami ali nevihtami.

Hidrološko opozorilo

Pri Arsu opozarjajo, da ob tako močnih padavinah kljub trenutni suši pričakujejo zelo hiter porast predvsem hudourniških vodotokov ter seveda meteornih voda. V noči na soboto in v soboto dopoldne bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi v drugih delih države. Pri Arsu . Ob tem lahko na teh območjih pride do poplavljanj ob hudourniških strugah in manjših rekah. Poplavile bodo tudi padavinske in zaledne vode v več delih države. »Situacija je potencialno nevarna, zato bomo po potrebi vremensko opozorilo zaostrili,« so navedli pri Arsu.

Opozorilo o nevarnosti nastanka plazov

Geološki zavod Slovenije opozarja, da bo zaradi napovedanih padavin in namočenosti tal v noči na soboto in v soboto pa tudi še v prihodnjih dneh povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, reaktivirajo pa se lahko tudi že obstoječi. Opozorilo velja za celotno državo, so zapisali.

Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih.

