Lahko ima skladišče, ne sme pretakati

19.7.2024 | 12:40 | M. L.

Brežice - Na Jesenicah na Dolenjskem bo ljubljansko podjetje Arben grafični sistemi, ki se ukvarja med drugim s prodajo barv za embalažo, lahko gradilo poslovne prostore, in sicer skladišče. To mu omogoča občinski podrobni prostorski načrt, ki so potrdili brežiški občinski svetniki na včerajšnji seji.

Na prejšnji seji, ko je občinski svet ta prostorski dokument imel pred seboj v prvi obravnavi, je bila dolga in polemična razprava o tem, ali so omenjeni poslovni prostori kakor koli nevarni za okolje in prebivalce.

Katja Pongračič je povedala, da so določila v OPPN zapisali zelo natančno.

Na seji včeraj je bil razprava veliko krajša in veliko manj polemična. V uvodu je predstavnica občinskega prostorskega oddelka Katja Pongračič v obrazložitvi dokumenta povedala, da ta OPPN izjemno natančno določa pravila ravnanja. Kot je rekla, določa, da je v omenjenih poslovnih prostorih dovoljeno skladiščenje v skladu z veljavnimi predpisi, še posebej s področja varstva okolja, varstva pred požarom in eksplozijske varnosti. »Skladiščenje je dovoljeno le v originalnih embalažah, iz katerih ni dovoljeno pretakanje v druge embalaže,« je povedala. Da so tokrat v OPPN zapisali izjemno natančna določila o tem, kaj je dovoljeno početi v poslovnih prostorih, je rekel tudi župan Ivan Molan.

Pravila so tako natančno zapisali tudi zato, da bi odpravili dvome o varnosti omenjenih poslovnih prostorov. Na Jesenicah so namreč s podpisi prebivalcev izrazili nasprotovanje načrtovani gradnji omenjenih poslovnih prostorov, in sicer z utemeljitvijo, da je predvideno skladišče nevarno zaradi snovi, ki jih bodo skladiščili.

Take pomisleke je včeraj na seji predstavil Jože Nejc Bošnjak. Kot je dejal je nastopil kot predstavnik prebivalcev krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, ki nasprotujejo omenjeni gradnji v poslovni coni na Jesenicah. Kot je rekel, so vsa zagotovila o tem, da v načrtovanem skladišču ne bodo prepakirali, mešali in prelivali barv, »velika laž.« Kot je dejal, mu neupravičeno očitajo, da skladišču nasprotuje kot delavec konkurenčnega podjetja.

Jože Nejc Bošnjak sicer svoje nastopa pred mikrofonom na včerajšnji seji občinskega sveta ni dokončal. Potem ko ga je župan opomnil več kot enkrat, da naj utemelji nasprotovanje skladišču, izogne pa naj se različnim komentarjem glede odnosa do njega in politiziranju, je Bošnjak zapustil govornico, potem ko je na mikrofonu ugasnila rdeča lučka, ki sveti, ko je ta naprava vključena. Bošnjak v pripravljenem besedilu, ki ga sicer ni uspel svetnikom prebrati v celoti, omenja nekatere lastniške povezave v zvezi z zemljiščem, kjer bo skladišče. In te lastniške povezave naj bi po njegovem narekovale in na koncu omogočile sprejem po njegovem nesprejemljivega OPPN.

Bogdan Palovšnik (neodvisni svetnik), podžupan, je dejal, da je občina naredila vse za zagotovitev varnosti v obrtni coni. Kot je rekel, bodo z omenjeno naložbo v jeseniški poslovni coni dobili možnost zaposlovanja.

Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda) pa je poudarila, da naj take dejavnosti, kot jo predstavlja načrtovano jeseniško skladišče barv, v prihodnje občina usmeri v eno od treh obstoječih poslovnih con v občini, se pravi čim dlje stran od stanovanjskih hiš.

OPPN za poslovno obrtno cono so sprejeli z enim glasom proti.

Občinski svet je OPPN za poslovno obrtno cono Jesenice sprejel z enim glasom proti.

OSTALI SKLEPI

Občinski svet je sklepal tudi o imenovanju predstavnikov v svet Knjižnice Brežice in obravnaval še dve prostorski zadevi.

Svetniki so sprejeli tudi poročilo o izvrševanju občinskega proračuna za obdobje januar-junij 2024. Andrejo Dušak (Gibanje Svoboda) je pri tem zanimal potek gradnje vodovoda na piroškem vrhu in prenova cerkljanskega krajevnega doma. Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda) je vprašala, koliko zemljišč za romsko naselje je občina že odkupila. Župan Ivan Molan je rekel, da je reševanje romske problematike naloga države, ki pa to naloga zadnje čase vse bolj odriva občinam. Kot je povedal, je občina za 97 odstotkov zemljišč že podpisala pogodbe z lastniki. S preostalimi lastniki bo to še poskušala narediti, če ne bodo pristali, je skrajna možnost razlastitev.

Kot je povedal župan, občina Brežice kot občina z romskim prebivalstvom dobi nekaj dodatnega državnega denarja. Vendar, kot je rekel, imajo zaradi romskih skupnosti tudi več nekaterih stroškov, tako da denar občina porabi namensko.

Seja je bila včeraj dokaj kratka.

Na seji so svetniki sporočili in postavili tudi več pobud in vprašanj.

