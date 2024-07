dolenjska

Obiskali otroke na letovanju

19.7.2024 | 10:20 | M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Debeli rtič - Vodstvo OZ RK Novo mesto je včeraj s predstavniki občin in prostovoljci obiskalo otroke na zdravstvenem letovanju na Debelem rtiču v prvi izmeni.

Na vabilo za obisk so se odzvali župani Občine Žužemberk Jože Papež, Občine Škocjan Jože Kapler, Občine Dolenjske Toplice Franci Vovk ter podžupana MO Novo mesto Urban Kramar in Občine Mirna Peč Damjan Zupančič. S strani Območnega združenja RK Novo je otroke obiskala predsednica Danica Novak Malnar in nekateri prostovoljci ter predstavniki krajevnih organizacij RK. Sprejela jih je v. d. vodje Mladinskega zdravilišča RKS Lilijana Kozlovič s sodelavci.

Od leve: Damjan Zupančič, Franc Vovk, Jože Papež, direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc, Lilijana Kozlovič, Urban Kramar, Jože Kaplar, prostovoljka KORK Drska Olga Bartolj, članica Območnega odbora RK NM Martina Picek in Danica Novak Malnar

Na Debelem rtiču je v prvi izmeni, ki se je začela v nedeljo, 14. julija, 128 otrok iz vseh osmih občin, ki jih z delom pokriva Območno združenje RKS Novo mesto. Otroci so obiskovalcem prikazali plesni program v katerem so sodelovali vsi udeleženci in njihovi mentorji. Sporočilo je bilo, da se imajo na letovanju lepo in da se radi družijo z vrstniki, plavajo v morju, ustvarjajo, tekmujejo in se kaj novega naučijo, so sporočili iz OZ RK Novo mesto. Poudarili so, da so mentorji z njimi prijazni in da se dobro razumejo. Letovanje na Debelem rtiču poteka brez elektronskih naprav. Mentorji otrokom pripravijo predavanja o pasteh digitalnega sveta, o osnovah prve pomoči in kako se pomiriti in sprostiti. »Čeprav so letošnji udeleženci od najmlajših starih dobrih 5 let do 15 in so pristopi pedagoškega dela z njimi zelo različni, vzamemo to kot izziv,« je pojasnila pedagoška vodja Maja Papež, profesorica razrednega pouka, ki »skrbi« za skupino 14 mentorjev in jim pomaga pri vodenju skupini z do 11 otroki. »Manjši otroci potrebujejo, da so mentorji nadomestne mame in očki, veliki pa jasna pravila in meje in veliko ljubezni,« je še poudarila Maja.

Obiskovalci letovanja so se lahko prepričali, da je letos na letovanju zelo živahno. Župani in podžupana so se srečali z otroki s posamezne občine, za njih so imeli tudi darilca, nekaj pa jih je izkoristilo obisk tudi za to, da so jih »počastili« s sladoledom, so še zapisali na OZ RK Novo mesto ter dodali, da organizacija letovanja ni mačji kašelj, zato se veselijo, da vse otroke zdrave in z lepimi spomini na letovanje pripeljejo domov in verjamejo, da bo tako tudi letos.

Pred njimi je zdaj še ena izmena za 130 otrok, ki se bo zamenjala v nedeljo, ko pride prva izmena nazaj v Novo mesto. V avgustu pa bodo na socialno letovanje na Debelem rtiču vključili še 25 otrok.

