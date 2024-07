družabno

Junkar z edinstvenim priznanjem

19.7.2024 | 09:30 | Renata Mikec

Priznani slovenski glasbenik Nace Junkar je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno sceno in pustil neizbrisen pečat v zabavni glasbi. Kot operni pevec Ljubljanske opere je s svojo prvo malo ploščo, na kateri sta bili skladbi avtorja Ota Pestnerja Ti si moja melodija in Naj bo ta ples za naju, že pred 40 leti postavil temelje za svojo dolgo in uspešno kariero tudi v zabavni glasbi. Založba Obzorja Maribor – Založba Helidon mu je za njegov prispevek k slovenski glasbeni kulturi nedavno podelila edinstveno priznanje, česar se je Nace izjemno razveselil, ob prejemu pa je bil počaščen in ponosen.

Njegova glasbena pot, ki sega že v 51. leto, je bila namreč tesno povezana prav z založbo Helidon. Konec leta 1982 je bil takratni glavni urednik založbe Vilko Ovsenik navdušen nad omenjenima skladbama, ki sta izšli leto pozneje, za praznični prvi maj. In od takrat je šla glasbena kariera Naceta Junkarja samo še navzgor. Še isto leto je namreč s pesmijo Ti si moja melodija nastopil v finalu prve Pop delavnice, ki je bil z neposrednim radijskim prenosom v dvorani Marof v Novem mestu. Prejel je nagrado Radia Ljubljana in revije Stop za najobetavnejšega mladega pevca. Pod okriljem založbe Helidon, ki je prva izdajala vinilne plošče na Slovenskem, so delovali tudi Ansambel bratov Avsenik, Lačni Franc, Buldožer in Pankrti, Nace pa je ob številnih malih in velikih ploščah s to založbo posnel tudi celo vrsto uspešnih kaset in CD-plošč. Z zadnjo izdajo svojih največjih uspešnic, Z vami že 50 let, je 66-letni Nace pred meseci obeležil kar pol stoletja svojega glasbenega ustvarjanja. Ko smo ga vprašali, ali ga bomo lahko še kdaj srečali v snemalnem studiu, nam je povedal: »Seveda, čaka me še stara obljuba. Operne arije moram dokončati, nekaj popevk pa bom pripravil čez zimo in jih spomladi posnel. Pa še kakšno dobro pevko ali pevca bi rad ustvaril. V tem sem pa res mojster.« Pred njim je tudi delovno poletje in kopica novih načrtov in projektov za prihodnja leta.

