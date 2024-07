novice

Podnevi je pripeka najhujša v Črnomlju

18.7.2024 | 11:00 | M. K.

Samodejne postaje Agencije RS za okolje (Arso) so v obdobju med 1. junijem in 16. julijem letos redno beležile tako imenovane tropske noči, ko se temperatura zraka ne spusti pod 20 stopinj Celzija.Število tropskih noči najbolj izstopa na Primorskem, predvsem v Kopru, kjer so jih do včerajšnjega dne izmerili 25. Drugod po Sloveniji so večinoma izmerili do 10 tropskih noči. Zanimiva pa je tudi primerjava s številom dni, ko se je temperatura dvignila nad 30 stopinj Celzija (tako imenovani vroči dnevi).

Morje hladi tudi zrak. (Foto: arhiv DL; L. M.)

"Največje število vročih dni smo zabeležili v Črnomlju in ne ob Obali. Razlog za tem stoji v vplivu morja. Trenutno je situacija obratna, v notranjosti Primorske piha šibka burja, zaradi spuščanja zraka se ta segreje in hkrati osuši. Posledično imamo visoke temperature na Goriškem in v Vipavski dolini. Kadar pa iz morja zapiha maestral, pa se naraščanje temperature upočasni, najvišja dnevna temperatura se približa temperaturi morja (ta pojav je najbolj izrazit, ko je morje še hladno)" pojasnjujejo v objavi na Facebooku.

Ljubiteljski vremenoslovci na Neurje.si pa pravijo, da bi lahko malenkost "lažje zadihali" šele okoli 24. julija, "saj bo višinska dolina hladnega zraka nekoliko južneje, kot smo vajeni in kar pomeni, da bodo do takrat nekateri kraji v Sloveniji beležili rekordno število vročih dni". "Recimo Črnomelj bo do tedaj imel več kot 30 vročih dni, ko je temperatura čez dan presegla 30 stopinj Celzija. Tudi v drugih krajih po Sloveniji bo govora o ekstremno dolgem vročinskem valu, ki nas je objel v mesecu juliju. Vsi pa tudi vemo, da ob takih izrazitih menjavah zračnih mas po navadi pride do ekstremnega vremena," pojasnjujejo in svarijo.

In kako bo prihodnje dni?

Sodeč po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) nas do sobote še čakajo vroči dnevi, pri čemer so v popoldanskih in večernih urah možne nevihte, a te ne bodo prekinile vročinskega vala. Nekoliko manj vroče bo le na severozahodu države. Skratka, v teh dneh še vedno velja opozorilo Arsa o veliki toplotni obremenitvi predvsem sredi dneva in popoldne. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Temperature bodo tudi pri nas nekoliko padle šele v soboto, ko bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.

‹ nazaj