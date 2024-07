kronika

FOTO: Ukradeni Toyoti in Lexus do cilja niso prišli

18.7.2024 | 10:00 | M. K.

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so pri izvajanju izravnalnih ukrepov na avtocestnem postajališču Čatež ob Savi včeraj okoli 12. ure ustavili in kontrolirali voznika tovornega vozila s priklopnikom za prevoz vozil, bolgarskih registrskih oznak. Na tovornem vozilu in priklopniku je bilo naloženih osem osebnih vozil, ki jih je državljan Bolgarije natovoril v Veliki Britaniji, namenjen pa je bil v Bolgarijo. Policisti so opravili kontrolo natovorjenih vozil in pri preverjanju identifikacijskih oznak treh ugotovili, da številke šasije niso odtisnjene v skladu z normami proizvajalca. Pri nadaljnjem preverjanju pri tujih varnostnih organih so ugotovili, da so bila vsa tri vozila junija ukradena v Veliki Britaniji. Toyoto C-HR, Toyoto Hilux in Lexus ES 300 (na fotografijah) so zasegli, o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, preiskava pa se nadaljuje, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Toyota Hilux (Foto: SENDM UUP GPU)

Toyota C-HR

Lexus ES 300

Vlomi in tatvine

Med 13. 7. in 17. 7. je v Senušah na območju PP Krško neznanec vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Semiču je med 15. 7. in 17. 7. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel pijačo. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 200 evrov.

V minuli noči je v Brežicah nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja. Brežiški policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Poškodovan avtomobil

V Cerovcu na območju PP Dolenjske Toplice je v noči na sredo nekdo na dvorišču počitniške hiše poškodoval osebni avtomobil in povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Za nesrečo odgovoren voznik kros motorja

Okoli 10.30 je v Škocjanu voznik kros motorja trčil v avtomobil in odpeljal s kraja nesreče. Policisti so izsledili pobeglega 21-letnega povzročitelja, ki se je v nesreči poškodoval in je potreboval zdravniško pomoč. Na kraj so poklicali reševalce, ki so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da je motorist zaradi vožnje po levem smernem vozišču trčil v avtomobil 32-letnega voznika. 21-letni kršitelj nima vozniškega dovoljenja, vozil pa ne neregistriran in nezavarovan motor. Motor so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Huje poškodovan kolesar

Okoli 20. ure so bili črnomaljski policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 18.30 v naselju Gradnik, kjer naj bi 59-letni kolesar izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine in vzrok za nesrečo še preiskujejo.

Moteče predvajanje glasne glasbe in nedostojno vedenje

V minuli noči na so policiste obvestili o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Trdinova cesta v Šentjerneju. Policisti PP Šentjernej so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je glasno glasbo predvajal 18-letnik. Zoper kršitelja, ki se je nedostojno vedel do policistke, bodo zaradi kršitev javnega reda in miru uvedli prekrškovni postopek.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Mihalovec, Kapele, Jereslavec, Brezje pri Veliki Dolini) včeraj prijeli 89 državljanov Sirije, 14 Afganistana, 13 Pakistana,11 Bangladeša, sedem Indije, štiri državljane Somalije in Maroka, dva državljana Iraka in po enega državljana Mongolije, Turčije, Irana in Tunizije. Na območju PP Črnomelj (Gorenjci pri Adlešičih) so prijeli državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 195 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval kolesar, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj