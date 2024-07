kronika

FOTO: Objavili fotografije na plaži v Strunjanu umrlega moškega

17.7.2024 | 14:30 | FOTO: PU Koper

Strunjan - Policisti Policijske uprave (PU) Koper še vedno ugotavljajo identiteto moškega, starega med 70 in 80 let, ki je 10. julija letos umrl na divji plaži med Strunjanom in Mesečevim zalivom. Moški pri sebi namreč ni imel dokumentov, zato koprski policisti prosijo za morebitne informacije.

Nesrečnikovi čevlji

Policisti so 10. julija ob 17. uri dobili obvestilo, da na divji plaži med Strunjanom in Mesečevim zalivom leži neodzivna oseba. Zdravnica je na kraju potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo. Moški pri sebi ni imel dokumentov, zato policisti njegovo identiteto še preverjajo.

Moški je bil star med 70 in 80 let, visok približno 180 centimetrov, srednje postave. Na plažo naj bi peš prišel okoli 13. ure, ko so ga opazili tudi drugi obiskovalci plaže.

S seboj je imel manjši moder nahrbtnik z napisom Head, oblečen je bil v kratke hlače svetle barve znamke Gold Short in svetlo modro majico velikosti XL. Obut je bil v športne copate znamke Adidas, črno-rdeče barve, velikosti 44 in dve tretjini. Pri sebi je imel še moder etui s korekcijskimi očali in ročno uro znamke Quartz ter revijo Ognjišče.

Pri ogledu kraja policisti niso našli dokumentov ali predmetov, na podlagi katerih bi bila ugotovljena njegova identiteta. Tudi z drugim zbiranjem obvestil tega policisti do danes niso uspeli ugotoviti, zato prosijo za morebitne informacije, so sporočili s PU Koper.

Medije so zaprosili za objavo fotografij pokojnika in njegove lastnine, najdete jih spodaj v fotogaleriji.

